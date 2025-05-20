SÖZCÜ TV ekranlarında her hafta Salı günü ekranlara gelen İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında Türkiye'nin gündemi tartışılmaya devam ediyor.

SÖZCÜ Yazar Yılmaz Özdil, AKP iktidarının Gabar'da petrol bulunduğunu açıklamasının ardından siyaset gündeminde tartışılanları yorumladı.

"PETROLÜ TERÖRLE PAZARLAYACAKLAR"

"- Gabar petrolü 23 yılda 128 bininci defa buldular. Habire Gabar'da petrol buluyorlar. Suudi Arabistan'dan daha kaliteli olduğunu söylüyorlar. Bu açılıma bağlayacaklar bunu. Bakın açılım oldu terör olmadı bölgede kaynaklar fışkırıyor diye. Bununla beraber köpürtmek istiyorlar. Gabar'da petrol evet var ama köpürttükleri kadar olmadığını görüyoruz ya da benzerini Karadeniz gazında da söylemişlerdi. Bakın şimdi gaz falan unutuldu Gabar petrolüne odaklanıyorlar çünkü Gabar petrolünü terörle pazarlayacaklar."

"DEM PARTİ AÇILIM HAVUCUNU GÖRÜNCE AKP İLE MASAYA OTURDU"

"Gabar'da iki tane petrol kuyusu var. Bunların ikisi de iki şehidimizin ismini taşıyor. Belli ki bu kadın şehitlerimizin isimleri ile bu kuyuları getirip PKK açılımının figürü yapmak istiyorlar. Burada gerçekten muhalefet bir şey yapmak istiyorsa, Özel diyor ki 'komisyon fikri bizimdi' diyor. DEM Parti düne kadar kent uzlaşısı yapan bir partiydi ama açılım havucunu gördükleri saniyede ABD'den bir ıslık geldi herkes sıraya girdi. PKK kendini feshetti falan bunları masaya oturttular."

"DEM PARTİ İMAMOĞLU'NUN ADINI ANMIYOR"

"Gabar'da iki tane petrol kuyusu var. Bunların ikisi de iki şehidimizin ismini taşıyor. Belli ki bu kadın şehitlerimizin isimleri ile bu kuyuları getirip PKK açılımının figürü yapmak istiyorlar. Burada gerçekten muhalefet bir şey yapmak istiyorsa, Özel diyor ki 'komisyon fikri bizimdi' diyor. DEM Parti düne kadar kent uzlaşısı yapan bir partiydi ama açılım havucunu gördükleri saniyede ABD'den bir ıslık geldi herkes sıraya girdi. PKK kendini feshetti falan bunları masaya oturttular."