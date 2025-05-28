Usta gazeteci Yılmaz Özdil, İpek Özbey'in hazırlayıp sunduğu Sözcü TV'deki Kırmızı Beyaz programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan çok sayıda operasyon sonrası pek çok yöneticinin gözaltına alınmasının ardından belediyede personellerine AKP yönetiminden beri görevini sürdüren kişilerce mobbing uygulandığını gündeme getirdi.

"AKP döneminden kalan tiplerin bazıları şu anda CHP'li olduğunu bildikleri personele kan kusturuyor" diyen yazarımız Özdil, şöyle konuştu:

'CHP'LİLERE KARŞI KORKUNÇ MOBBİNG VAR'

"İBB'de çalışan temizlik işçisinden park müdürlüğüne kadar tüm birimlere ciddi bir mobbing yapılıyor. Burada CHP'lilere karşı korkunç bir mobbing var. Ben evimin orada yürüyüş yapıyorum belediye çalışanları ile de karşılaşıyoruz. Hangi birim olduğunu söylemeyeceğim çocukların başına bir şey gelmesin diye. Ekrem İmamoğlu Başkan olduğunda 2019'da ve ikinci kez kazandığından beri AKP'li MHP'li diye bakmadılar. Kimseyi ekmeğinden etmediler. Buna şahidiz. AKP döneminde belediyede müdür şef olanların ekmeğiyle oynanmadı."

'YÖNETİCİLERE ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM'

"Belediye başkanını, daire başkanlarını, müdürleri içeri attılar. İçeride kalan tiplerden bazıları şu anda CHP'li olduğunu bildikleri personele kan kusturuyor. İnsanları istifa etmeye zorluyorlar. Ellerindeki bütün imkanları insanları ordan oraya sürerek, en kötü işleri vererek... Saraçhane mitingine katılan personele, CHP'nin İstanbul'da yaptığı mitinglere giden personele karşı inanılmaz bir mobbing uygulanıyor. Ben İstanbul'daki CHP milletvekillerinden, CHP İstanbul İl Başkanı'ndan özellikle rica ediyorum."