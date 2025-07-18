'Cumhurbaşkanını tehdit ettiği' iddiasıyla tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne gönderilen Gazeteci Fatih Altaylı'ya destek vermek için Sözcü Gazetesi'nin usta yazarı Yılmaz Özdil Youtube kanalına konuk oldu.

Gündemle ilgili çarpıcı yorumlarda bulunan Özdil, CHP'li belediyelere yönelik operasyon ile PKK'yla başlatılan yeni 'Açılım Süreci'nin birbiriyle paralel yürütüldüğünü söyledi.

Özdil'in açıklamalarından satır başları şöyle:

'FETHULLAH ÖLDÜ' BAHÇELİ, 'UMUT HAKKI'NDAN BAHSETTİ

CHP'li operasyonlarla bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyorlar. 2002'den beri eş zamanlı davalar yürütülüyor. Hatırlarsanız AKP'ye kapatma davası konuşulurken Ergenekon sonra Balyon meselesi çıkmıştı. Daha sonra Deniz Feneri'nde yolsuzluk patlayınca Fenerbahçe'ye şike davası başlamıştı. Şu anda da aslında bu. Fethullah Gülen'in öldüğü gün Devlet Bahçeli, Öcalan'ın 'Umut Hakkı'ndan bahsetmişti. O saniyede CHP'ye yönelik operasyonlar başlamıştı.

'PKK İLE AÇILIM KONUŞULMASIN DİYE...'

Ben kendi payıma CHP'ye yönelik operasyonların aslında 'Açılım' diye tabir edilen pozitif entegrasyona gidecek PKK'yla başlatılan süreci perdelemek için başlatıldığını düşünmüştüm, yazmıştım. Maalesef gerçek oldu. PKK'ya yürütülen sürece eş zamanlı olarak CHP'li belediyelere operasyonlar yapıldı. Türkiye, CHP'li belediyeleri konuşmaktan, onlara kahrolmaktan, onlara kafa yormaktan asıl bu tarafta yürüyen, Türkiye'nin varlık sebebini hedef alan konuyu konuşamamış, odaklanamamış, görememiş oluyor. Ve dikkat ederseniz seri şekilde devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki ilçe belediyeleriyle sınırlı kalmadı, Türkiye'ye yayıldı.

'CHP'Yİ PARALİZE EDİP, SEÇİME GİREMEYECEK HALE GETİRMEK'

Ben bunun CHP'yi iyice paralize edip, seçime giremeyecek hale getirmek için devam ettirileceğini düşünüyorum. Elbette tüm partilerimiz önemli ama CHP, Cumhuriyeti kuran parti. Emperyalizmin 100 yıldır tüm planlarına engel olan CHP. Öcalan'ın yakalanması, 1 Mart tezkeresi vs...

Bir PKK ile açılımı perdeleyen bir operasyon...Fırsat bu fırsat denklem dışına atmak için bir çaba!