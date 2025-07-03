İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi’nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Yangın İzmir- Çeşme Otoyolu'na ulaşırken otoyolda araç trafiğine kapatıldı.

Ödemiş'te çıkan yangın da devam ederken, şiddetli rüzgar alevlerin yayılmasına neden oluyor.

Son olarak İzmir ve Ödemiş'in yanı sıra, Antalya Muratpaşa'da da orman yangını çıktı.

"BİR ÜLKE HER YIL GAFİL AVLANIR MI?"

SÖZCÜ Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, X üzerinden İzmir'deki orman yangınlarına isyan etti.

"Çeşme’nin İzmir’le bağı koptu, yangının kaderini rüzgar tayin ediyor…" ifadelerini kullanan Özdil, "Bir ülke her yıl tekrar tekrar yanıp, her yıl tekrar tekrar gafil avlanır mı kardeşim? Gözyaşıyla söner mi?" dedi.