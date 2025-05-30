Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4–5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği 38. Olağan Kurultay’a ilişkin açılan iptal davasının ikinci duruşması geçtiğimiz Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, davayı 30 Haziran'a erteleyerek, bir sonraki duruşmanın tahkikat celsesi olarak yapılmasına karar verdi.

KURULTAYIN İPTALİ İSTENİYOR

Dava, CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal tarafından, kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle açılmıştı.

Farklı mahkemelerde açılan davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ertelemişti.

KILIÇDAROĞLU DÖNEBİLİR

Tutanakta "CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve önceki Parti Meclisi ile önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iadesinin talep edildiğine ilişkin bir dava olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Kılıçdaroğlu’nun ismi ilk kez dava kapsamında resmi tutanaklarda yer aldı.

'CHP'NİN KAPISINDA NÖBET TUTARIM'

Sözcü TV'de İpek Özbey'in hazırlayıp sunduğu Kırmızı Beyaz programında Yazarımız Yılmaz Özdil, kurultay iptali meselesini değerlendirdi.

"Ben Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasını desteklemedim ama bu benim düşüncem" diyen Özdil, şöyle devam etti:

"CHP ise Özgür Özel'i seçti ve son kurultayda da İsmet İnönü'den fazla oy aldı. CHP'yi Özgür Özel'in elinden almaya kalkarlarsa, ben giderim CHP'nin kapısında nöbet tutarım!"

Özdil'in bu konuşması sosyal medyada gündem oldu.