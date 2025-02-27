Gazeteci- yazar Yılmaz Özdil'in iktidarın yeniden adaylığı için formüller aradığı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine rakip olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i rakip olarak parlatma faaliyetlerine başladığını belirtti.

360 HESAPLARI BAŞLADI

CHP'de Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim heyecanı başladı. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ön seçimde aday olurken iktidar kanadında da Erdoğan'ın adaylığının önünü açacak '360 vekil' hesapları başladı.

"RAKİP' OLARAK PARLATMA FAALİYETİ BAŞLADI"

Özdil siyasetteki son gelişmeleri, "Altı ay önce söylediğim gibi, İmamoğlu meselesini halleden asrın liderimizin Özgür Özel’i 'rakip' olarak parlatma faaliyeti başladı" sözleriyle değerlendirdi.

Altı ay önce söylediğim gibi, İmamoğlu meselesini halleden asrın liderimizin Özgür Özel’i “rakip” olarak parlatma faaliyeti başladı — Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) February 26, 2025

ERDOĞAN ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Erdoğan, dün Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Özel'i hedef alan Erdoğan, "Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Sayın Özeli müşkül durumda bırakmaktadır. Ordumun komuta kademsiyle ilgili kullandığı seviyesiz sorumsuz ve saldırgan ifadeler en son örnektir. Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al denk almazsan da biz getirmesini biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin." dedi.