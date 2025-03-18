Siyasetin gölgelerinde neler yaşanıyor? Ekonomide hangi gerçekler gizleniyor?

Konuşulmayanlar, unutturulmak istenenler, saklanan gerçekler Kırmızı Beyaz’da masaya yatırılıyor....

Türkiye’nin cesur kalemlerinden Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, İpek Özbey’in sorularını yanıtlıyor, hafızaları tazeliyor.

Özbey’in sunumuyla, Ankara’nın kulisleri, ekonominin alt metinleri ve dünyanın mevzuları, insana dair en derin meseleler Kırmızı Beyaz’da tartışılıyor.

Ezberleri bozmaya, hakikatin peşinde koşmaya cesareti olanlar için Kırmızı Beyaz, başladı...

Diploma kararına ilişkin 'umutlu' olanları eleştiren Özdil, "Bir tarafınız “bu kadar olmaz” diyor. 22 yıldır daha ne olması gerekiyor? Yani bu aslında benim için hiç sürpriz değil. Çünkü bu malumun ilamı: Daha önce FETÖ operasyonlarında olduğu gibi önce medya yazıyor, sonra gerçekleşiyor" dedi.

'BUNLARI KASTEN YAPIYORLAR'

Özdil şunları söyledi:

"Bu bir hukuk davası değil! İsterseniz ordinaryus hukukçu çıkarın, bunun hukukla ilgili bir kararı yok. İstanbul seçimlerini Ramazan ayında iptal ettiler, getirdiler. Diplomayı da Ramazan ayında iptal ettiler. Adamlar bunu kasten yapıyor, kardeşim. 22 yıldır bunu yapıyorlar. Bak, ne gün yapıyorlar? 18 Mart’ta yapıyorlar. Dön bak tarihlerine, mesela bizim çalıştığımız Sözcü gazetesine ne zaman operasyon yapıldı? 19 Mayıs’ta. Referandumu ne zaman yapıyorlar? 12 Eylül’de. FETÖ’cülerin Türkçe olimpiyatı neyin yerine koyuyorlar? 23 Nisan’ın. Say böyle devam et. Mesela Lozan’la ilgili ne diyorlar? Lozan’la rezil ettiler Türkiye’yi diyorlar. Sevr’in yıl dönümünde seçim yapıyorlar. Yani bir alternatif tarih yazıyorlar. Herkes diyor ki 18 Mart’ta böyle şey oldu. Ya kardeşim, bunu özellikle 18 Mart’ta yapıyorlar. Özellikle Ramazan ayında yapıyorlar. Çünkü senin duygularınla ilgilenmiyorlar, kendi kitlesini konsolide ediyorlar.

Bunu biz CHP’ye 22 yıldır anlatamadık. Hâlâ deniyor ki, işte senin de dediğin gibi bir tarafımız bekliyordur. Yani ne bekliyordun ya? Adam ne diyecek yani? Burası saray, buyurun Ekrem Bey, burası salonu, burası tuvaleti, burası top, buyurun anahtarları mı diyecek? Yani bunu mu bekliyoruz?

İpekçiğim, ben deliriyorum ya. Ya rejimi değiştirdiler bu ülkede. Başbakanlığı lav ettiler, parlamentoyu lav ettiler, millet hâlâ diyor ki, acaba diploma iptal edilir mi? Ya daha ne olmaz?

O kadarı da olmaz diye bir cümle var değil mi? Daha ne olmaz ya? Ben sana söyleyeyim, bununla da kalmaz. Bu kafayla bununla da kalmaz. Çünkü görüyoruz yani, il başkanına siyasi yasak geliyor, tweet atıyorlar. Esenyurt Belediye Başkanı hapse atılıyor, tweet atıyorlar. Beşiktaş Belediye Başkanı tweet, Beykoz tweet. Şimdi Ekrem İmamoğlu, bak hepsi tweet atıyordur ha. Hepsi tweet atıyor.

İdare Mahkemesi’nden dönecektir. Dönecek. Ya ne mahkemesinden dönecek? Bu bir hukuk kararı mı ki? Sen mahkemeden hâlâ buna karar bekliyorsun.

Peki, o zaman şöyle sorayım. Ne yapması gerekiyor?

Yani şimdi birincisi, bunu bana değil, CHP Genel Başkanına soracaksınız. Kardeşim, sen ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi bak, Türkiye’nin ulusal ya da uluslararası şirketlerine git bugün, tamam mı? Yani, önümdeki ilk çeyrekte neler olacak şirketimizle ilgili? Fizibilite yapıyor. Öyle değil mi? Şimdi önümüzdeki yıl neler olacak? Yani enflasyon bu olursa ne olacak? Faiz bu olursa... Olası durumlara karşı senaryolar geliştiriliyor. Mesela bu silahlı kuvvetlerde de var, şirketlerde de var, devletin kurumlarında da var. Ben size söyleyeyim yani, senaryoya yazmadan, ön hazırlık yapmadan, bir takım planlar üzerinde, beklentiler üzerinde sen hazırlıklar yapmadan hiçbir şey yapamazsın.

Ama bugün ne oluyor? İşte bu Ekrem İmamoğlu gibi adam, ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diploması iptal edildi, tweet atacaklar. Yani böyle işporta politika olur mu ya? Bugün sütlyen var, bunu satıyor. Yarın çorap var, bunu satıyor. Ne yapacaksın sen, ne yapacaksın?

Mesela diyorsunuz ki, ne yapılması gerekiyor? Kardeşim, onu CHP MHK’sına soracaksınız. Beşiktaş Belediye Başkanı tutuklandı, ne yaptın? Beykoz Belediye Başkanı tutuklandı, ne yaptın? Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi, ne yapacaksın? Diyor ki, mahkemeye gideceğiz. Ya akıl almaz bir şey yani.

Ya da mesela yarın kurultayla ilgili bir karar aldı bunlar, ne yapacaksın? Mahkemeye gideceğiz. E mahkemeye babam da gider ya. Babam da gider ya. Yirmi iki yıldır. Türkiye bu halde.

Yani hukuki bir karar değil, hukukla cevap veremezsiniz. Siyasal bir karar ve siyasetle cevap vermek zorundasınız.

Şimdi bak, ben sana söyleyeyim, bu cevabı Ekrem İmamoğlu verecek. Şimdi bugün mesela çok harika bir gelişme oldu saniyesinde. Mansur Yavaş. Değil mi? Hemen getirelim ekrana. Açıklama yaptı. Dedi ki, “Benim kararım falan, hepsini bunu unutun. Ekrem Bey’le ilgili karar netleşene kadar benim adaylığım falan hepsi askıya alınır.” Öyle değil mi? Bak, bu nefis. Diyor ki, "Bu değil.

Bak, sakın kardeşim moralinizi bozmayın. Bakın, suyun akışı değiştirilemez. 2019'da seçimi kazandı, iptal ettiler, bir daha kazandı. 2023’te bir daha kazandı, 2024… Bir dakika. Bundan sonra ne olacak derseniz, bu olacak. Suyun akışı değiştirilemez.

Bakın, 2019’da İzmir’i, Adana’yı falan saymıyorum. Oralar zaten hep çantada keklik gibiydi. İstanbul, Ankara kritik iki şehirdi. Birini Mansur Yavaş, birini Ekrem İmamoğlu kazandı. 2024 seçimlerini açık ara kazandılar. Hele Ankara’da yıktılar, geçtiler.

Bunun arkasındaki temel mesele neydi? X kuşağı helikopter anneler, Z kuşağı gençler. Z kuşağı gençler dediğin kim? Önümüzdeki 20-25 yılı seçmen olarak belirleyecek olan vatandaş kitlesi demek.

Sen ister diplomayı iptal et, ister Ekrem İmamoğlu'nu iptal et. Sen bu gidişatı değiştiremezsin. Bakın, zamanı gelmiş fikir. Zamanı gelmiş lider öksürük gibidir. Tutamazsın içinde; tutamazsın."