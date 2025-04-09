İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınıp ardından 23 Mart'ta tutuklanmasıyla başlayan protestolara İstanbul ve yurt genelinde milyonlarca vatandaş katıldı.

İstanbul’da gençlerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu 829 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan gençlerin 278’i hâlâ cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Türkiye’nin cesur kalemlerinden SÖZCÜ Yazarı Yılmaz Özdil, İpek Özbey’in gündeme dair sorularını yanıtladı...

Yılmaz Özdil, tutuklu öğrencilerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

-Meslek hayatım boyunca, bu yıl 43. yılım; 17 yaşımdan beri gazetecilik yapıyorum. 43 yıldır gazeteciyim.

-Beni yine, bakın, iftiraya uğradım, suçlandım, bilmem neden, bir hakimin ya da bir savcının önüne götürdüler.

-Yıllardır yargılanıyorum, üzerimde milyonlarca liralık tazminat yükü var. Hapis cezaları aldım, Yargıtay'da davalarım var.

"GENÇLİK HATASIDIR"

-Belki 600'ün üzerinde davada yargılandım bugüne kadar. Ama her defasında beni hakimin, savcının önüne götürürler...

-Buradan, bu olaylar yüzünden tutuklanan çocuklarımızı yargılayacak olan hakimlere sesleniyorum.

-Bir baba olarak, bir gazeteci olarak değil, bir baba olarak ve o günleri hâlâ yaşayan bir "eşek herif" olarak yalvarıyorum.

-Delikanlıdır, hata yapar. Adı üstünde: delikanlı. Gençlik hatasıdır, olabilir. Gençlik hatası olmayan adam olur mu?

-Bir "eşek herif" olarak, Türkiye'nin hakimlerinden, savcılarından rica ediyorum: Evlatlarımızı bırakın.

-İnsanın duygulanmaması mümkün değil. Çünkü çok haksızlık var. Gerçekten çok adaletsizlik var.