Gazeteci Yılmaz Özdil, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında başlatılan adli soruşturmaya dair sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP ve bazı belediyelerine kayyum atanacağı yönündeki iddiaları dün gece gündeme bomba gibi düşerken, bu açıklamaları nedeniyle hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma süreci, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, tepkiler de beraberinde geldi.

Kütahyalı'nın bu çıkışı sonrası suskunluğunu bozan isimlerden biri de gazeteci Yılmaz Özdil oldu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Özdil, iktidara yakın medya figürlerinin oluşturduğu bilgi kirliliğine dikkat çekerek çarpıcı bir mesaj verdi.

"İktidar yandaşı diye sırtı sıvazlanan meczup gazetecilerin..."

Özdil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İktidar nihayet yalan haberin ve iktidar yandaşı diye sırtı sıvazlanan meczup gazetecilerin, iktidarın başına ne işler açabileceğini gördü. Umarım kalıcı bir farkındalık olur.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili açıklama yaparak, “Bu paylaşımlarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturmanın seyri merakla beklenirken, Özdil’in çıkışı sosyal medyada büyük etkileşim aldı.