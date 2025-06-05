İpek Özbey’in sunduğu Kırmızı Beyaz adlı programda doğma büyüme İzmirli olan ve kentin ruhunu bilen Özdil, oyun içinde oyun olduğuna dikkat çekti. İzmir Belediyesi’nin AKP’ye geçmesinin hedeflendiğini anlatan Özdil, şöyle devam etti:

“Sendikanın Ege Bölge Temsilcisi dedi ki, güya DİSK mensubu arkadaş. Ya dedi, ‘Bizim istediğimizi verirsiniz ya da biz gider AKP’ye oy veririz’ dedi. Bu lafın sendikal hakla bir ilgisi yok. Bu İzmir belediyesine siyasi operasyon yapıldığının kanıtı. 23 yıldır seçim sandığında kazanamadıkları İzmir’i sarı sendika vasıtasıyla kazanmaya çalışıyorlar.”