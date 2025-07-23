Adalet Bakanı Tunç, Ankara'da gündeme ilişkin pek çok başlıkta basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile ilgili soruları da yanıtladı.

Tunç, sağlık sorunlarına rağmen tutuklu bulunan Çalık'ın tahliye edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Tetkiklerin ardından Adli Tıp yeniden rapor düzenleyecek ve bu çerçevede yargı makamları gerekli kararları vereceklerdir" yanıtını verdi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in Murat Çalık’a İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden verilen raporun Adli Tıp Kurumu tarafından tahrif edildiğine yönelik açıklamasına tepki gösteren Tunç, "Bazı kişiler maalesef yalancılık hastalığına tutulmuş diyebiliriz" ifadesini kullandı.

Söz konusu iddiayı yalanlayan Tunç, şunları söyledi:

"Kendisi Adli Tıp tarafından muayene edildi. Şu an İzmir Şehir Hastanesi'nde tetkikleri devam ediyor. İzolasyonlu bir odada kalıyor. Bu kapsamda Adli Tıp'ın istediği tetkikler devam ediyor. Bu süreçlerden sonra Adli Tıp yeni bir rapor verecek ve bu çerçevede yargı makamları gerekli kararları vereceklerdir."

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİ DAVASI

İstanbul Eyüpsultan'da ihraç polis memuru Cemil Koç tarafından katledilen Ayşe Tokyaz'a ilişkin soruşturmaya yönelik de konuşan Tunç, soruşturma kapsamında şu ana dek yedi kişinin tutuklandığını, 1 kişinin ise firari olduğunu kaydetti.

'SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK' AÇIKLAMASI

Tunç, "Önümüzdeki günlerde milletvekillerimizin takdirlerine çocuk yargılamalarıyla ilgili yeni bir yargı paketini arz edeceğiz" dedi.

Tunç devam eden Minguzzi davasına ilişkin şunları söyledi:

"Yargımız gerekli soruşturmayı başlattı. Şu anda 18 yaşından küçük dört kişiyle ilgili dava, İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Bu dört kişi 14-18 yaş aralığında ve yargılanmaları sürüyor. Süreci hep birlikte takip ediyoruz.

Gerek mezarların tahribi gerekse ailenin tehdit edilmesine ilişkin soruşturmalar hızlı bir şekilde yürütüldü ve gerekli cezalar yargımız tarafından verildi. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava süreci de dört çocuk açısından devam etmektedir.

Aileyle yaptığımız görüşmelerde, ceza adaleti sistemi bakımından yapılabilecekler ele alındı. Aile, başka annelerin aynı acıyı yaşamaması ve etkin bir soruşturma yapılması adına çeşitli önerilerde bulundu.

Burada özellikle çocuk yaşta, gerek suç mağduru olan gerekse suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak; ceza adaleti sistemi bakımından hem caydırıcılık hem de mağdur çocukların korunması açısından, soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarında yapılabilecekleri değerlendirdik.

Biliyorsunuz, Ceza Kanunu'na göre 12 yaşın altında ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. 12-15 yaş arası çocuklar için ise adli tıp raporuna bağlı olarak sınırlı sorumluluk söz konusudur ve cezada indirim uygulanır. 15-18 yaş aralığında ise yine adli değerlendirme yapılmakta ve cezai sorumluluk olmakla birlikte belli oranda indirim uygulanmaktadır."

'200 PKK'LI TAHLİYE EDİLDİ' İDDİASI

"Örgüt üyesi gibi cezalandırılmaları yönünde bir hüküm vardı. Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu iptal kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değerlendirildi ve yeni bir düzenleme yapılmadı.

Burada özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar bakımından daha çok uygulamada bir problemle karşılaşılmıştı. Asıl örnekler bununla ilgiliydi. Bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşüne yasa dışı bir gösteriş yürüyüşüne katıldığında 2911 sayılı kanuna göre bir cezası var ceza alıyordu ama o yasa dışı gösteriyi düzenleyen örgüt hangi örgüt ise o örgütün üyesi gibi ayrıca bir cezalandırma söz konusuydu.

Burada Anayasa Mahkemesi her bir fiilden dolayı her iki suç bakımından ayrı ayrı cezalandırmayı suç ve ceza dengesi bakımından ağır bulduğu gerekçesiyle bir iptal kararı vermişti ve bu iptal kararı doğrultusunda tabii meclisimizde yeni bir düzenleme yapılmayınca burada kişilerin bu şahısların işledikleri suçlardan ceza alacağı ama örgüt üyesi olmadıkları için örgüt üyesi gibi cezalandırılmayacağı gibi bir sonuç ortaya çıktı."