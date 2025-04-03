Teknik direktör Yılmaz Vural, Türkiye Kupa'sı çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

'HAFİF BİR TAHRİK VAR'

Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında maç sonu yaşananları değerlendiren Vural, "Jose Mourinho maç bittikten sonra hakemlerin yanına giderken, Okan Buruk da geliyor. Okan Buruk'un burada hafif bir tahrik durumu söz konusu. Mourinho ile Okan Buruk arasında sezon başından beri hem saha içinde, hem de saha dışında rekabet var." dedi.

'OKAN BURUK'UN İŞİNE GELDİ'

Mourinho ile Okan Buruk arasında bu olayların yaşanmasının nedenine de değinen tecrübeli teknik adam, "Olayın yaşanmasının ana sebebi; iki takım arasında rekabet var, ligde başka takım yok! Ve bu rekabette kaybeden teknik direktör çok şey kaybediyor. Mourinho'nun yaptığı hareket Okan Buruk'un işine geldi. Mourinho, Okan Buruk'u dünyaya tanıttı. Okan Buruk'u herkes tanıdı. Artık herkes Okan Buruk diye bir teknik direktör olduğunu öğrendi." ifadelerini kullandı.

'YABANCIYA KARŞIYIM'

Yabancı teknik direktör ve futbolcuya karşı olduğunu da dile getiren Yılmaz Vural, "Türkiye'de yabancı olan her şeye karşıyım. Bunların başında da insan ile yapılan bir işler geliyor. Türk futbolunda da yabancı teknik direktör ve yabancı futbolcuya karşıyım. Mourinho, dünyanın en iyisi diyoruz ancak dün 2-0'dan sonra oyuna hamle yapmadı. Demek ki Mourinho'yu yıldız futbolcular hoca yapmış" diye konuştu.