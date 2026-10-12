Sözcü TV'de yayımlanan Öncesi Sonrası programında konuşan Senem Toluay Ilgaz, AKP'ye geçeceği iddia edilen belediye başkanlarına ilişkin tartışmalara Antalya'yı da ekledi. Ilgaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın isim vermeden yaptığı açıklamanın ardından Antalya'nın gündeme geldiğini belirterek, gözlerin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'e çevrildiğini söyledi.

BÜŞRA ÖZDEMİR AKP'YE Mİ GEÇİYOR?

Ilgaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Önce AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın konuştu, 'Sırada bir büyükşehir var, o kadar söyleyeyim' dedi, isim vermedi. Önce Sinan Burhan verilmeyen ismin 'Antalya' olduğunu söyledi. Gözler şimdi Muhittin Böcek'in tutuklanması sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili olan Büşra Özdemir'de...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan sonra Antalya Büyükşehir Belediye'de AKP'ye mi geçecek ve hani ayak sesleri diye nitelendirdiğimiz olay var ya burada da karşımıza çıktı. CHP'li yetkililer Büşra Özdemir'e ulaşmaya çalıştı ama aramalar cevapsız kaldı. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyoruz o nedenle bizde."