Rusya'da veba ve diğer tehlikeli patojenler üzerine çalışmalar yürüten Sibirya ve Uzak Doğu Veba Karşıtı Enstitü'de görevli Daria adlı genç bir teknisyenin hayatını kaybetmesi, biyolojik güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yetkililer ölüm nedenine ilişkin incelemelerini sürdürürken, olayın ardından çeşitli iddialar gündeme geldi.

LABORATUVARDA TÜP KIRILMIŞ OLABİLİR...

BBC'de yer alan habere göre, genç teknisyenin laboratuvarda patojen içeren bir deney tüpünün kırılması sonucu enfekte olmuş olabileceği öne sürüldü. Bir diğer iddiaya göre ise Daria'nın, veba bakterisinin doğal olarak görülebildiği Moğolistan sınırındaki Buryatya bölgesine yaptığı saha çalışması sırasında hastalığa maruz kalmış olabileceği değerlendiriliyor.

200 KİŞİ TIBBİ GÖZETİM ALTINA ALINDI

Rus sağlık otoriteleri, yaşamını yitiren çalışanla temas ettiği belirlenen yaklaşık 200 kişinin tedbir amacıyla sağlık takibine alındığını açıkladı. Temaslı kişilerin durumlarının yakından izlendiği bildirildi.

DENETİMLERDE OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM SAPTANMADI

Rusya Tüketici Hakları ve İnsan Sağlığını Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), olayın ardından enstitüde kapsamlı biyolojik güvenlik incelemeleri gerçekleştirildiğini duyurdu. Kurum, yapılan denetimlerde herhangi bir ihlal veya olağanüstü duruma rastlanmadığını açıkladı.

VALİDEN "NEDENİ BELİRLENEMEYEN ZATÜRRE" AÇIKLAMASI

İrkutsk Valisi İgor Kobzev, genç teknisyenin ölüm nedenini "sebebi belirlenemeyen zatürre" olarak açıkladı. Kobzev ayrıca yapılan incelemelerde, Daria'nın üzerinde çalıştığı patojenlerle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmanın tespit edilmediğini ifade etti.

KREMLİN'DEN SÖYLENTİLERE KARŞI UYARI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olayla ilgili dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı. Peskov, vatandaşların yalnızca Rospotrebnadzor tarafından yapılan resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

ABD'DEN YAKIN TAKİP MESAJI

Olay uluslararası kamuoyunda da yankı uyandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, konuyu henüz Rus yetkililerle görüşmediğini belirtirken, ihtiyaç duyulması halinde sağlık alanında destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise laboratuvar kaynaklı olası bir enfeksiyonun yayılma riskinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Rubio, mevcut durumun alarm seviyesinde görülmediğini ancak sürecin yakından takip edilmesinin önem taşıdığını dile getirdi.