Lider kripto para birimi bitcoin dikkat çeken bir düşüş yaşadı. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 4'e yakın değer kaybederek 69 bin 334 dolara geriledi.

Bitcoin, 48 saat içinde ise 4.000 dolarlık değer kaybetti ve piyasa değeri geçici olarak 1,4 trilyon doların altına indi.

Bitcoin bugün saat 13.32'de 69 bin 600 dolarda bulunuyor.

Altcoinler grubun en büyüğü olan ethereum ise daha sınırlı bir kayıplar görüldü. Ethereum, son 24 saatte yüzde 1,60 düşüşle bin 966 dolara geriledi. Öğlen saat 13.32'de bin 979 dolarda bulunuyor.

DÜŞÜŞTE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Düşüşü etkileyen faktörlerden biri ABD ile İran arasındaki artan jeopolitik gerilimler oldu.

Bu gelişmeler risk iştahını azaltırken, kripto paralar gibi riskli varlıkların kabusu oldu.

İkinci unsur olarak da, spot Bitcoin ETF'lerinden devam eden çıkışlar oldu.

MICROSTRATEGY'DEN SATIŞ

Düşüşü tetikleyen diğer faktör ise Strategy’nin Bitcoin satışı oldu. Şirket, 26-31 Mayıs tarihleri arasında 32 BTC’yi yaklaşık 2,5 milyon dolar karşılığında sattığını 1 Haziran’da açıkladı. Bu hamle, şirketin 2022’den beri yaptığı ilk Bitcoin satışı oldu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.