Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın birlikte hayata geçirdiği “Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesinde skandallar bitmek bilmiyor.

Bu kez Batman’da tepki çeken görüntüler kameralara yansıdı.

KIZ ÇOCUKLARIN ELİNE SİLAH VERDİLER

2024-2025 Eğitim öğretim yılı boyunca yapılan etkinlikleri ve etkinliklere katılan öğrencileri ve öğretmenleri buluşturan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi yıl sonu kültür şenliği gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından Kültür Şenliği, Gazze temalı pandomim gösterisi ve oratoryo sunumu yapıldı. Gösteri sırasında asker kıyafeti giydirilen kız çocuklarının ellerine oyuncak silah verilip katliamın canlandırılması tepki topladı.

ÖĞRENCİLERE AFGAN KIYAFETİ GİYDİRDİLER

Tepki çeken görüntülerin bir diğer adresi ise Hatay oldu. Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu’n da erkek öğrencilere Afgan kıyafetleri giydirildi ve Afgan dansı yaptırıldı.

SENDİKADAN SERT TEPKİ

Her iki okulda da yaşanan skandal görüntülere Tüm Öğretmen Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Sekreteri Hizam Hasırcı tepki gösterdi. Bu organizasyonları düzenleyenlerin gerekli cezayı almaları gerektiğini kaydeden Hasırcı, şunları söyledi:

“ÇEDES Projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandığında ÇEDES’in Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden biri olan Laiklik ilkesine aykırı olduğunu vurgulamıştık. ÇEDES Projesi’nin toplumu ayrıştıracağını da söylemiştik. Ardan geçen zaman maalesef bizi haklı çıkarmıştır. Yakın zamanda Batman İl Milli Müdürlüğü’nün yapmış olduğu etkinlikte çocukların eline silah verilmiş ve katliam canlandırılmıştır.

Bunu bilimsel olarak değerlendirdiğimizde pedagojik hiçbir ilkeye bağdaşmamaktadır. Çocukların ruhsal sağlığını olumsuz etkileyen bir durum söz konusudur. Yine Hatay’da Hoca Ahmet Yesevi İmamhatip Ortaokulu’da çocuklara Afgan giydirilerek Afgan dansı oynatılmıştır.

Bu da kamuoyundan ciddi bir tepki görmüştür. Bu etkinlikleri yapan kişiler hakkında gerekli soruşturmaların yapılıp ceza almalarını talep ediyoruz. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nde gerici Nurettin Yıldız’ın konuşmasını protesto etmek isteyen gençler gözaltına alınmış ve 6 gencimiz tutuklanmıştır. Bizler bu gençlerimizin yanınızdayız. Ülkemizde laikliği sonuna kadar savunacağımızı ifade ediyoruz.”