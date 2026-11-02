Deprem bölgesinde altyapı ve konut projelerinde işçilerin yaşadığı hak ihlallerine sürekli yenileri ekleniyor.

Kahramanmaraş'ta Dünya Bankası destekli 'TERRP-Türkiye Deprem Sonrası İyileştirme ve Yeniden İmar Projesi' ve Kahramanmaraş içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı projesinde çalışan şoför, operatör ve işçilerin ücretlerini alamadıkları, taşeron firmaların insafına terk edildikleri öne sürüldü.

ALIN TERİ HİÇE SAYILIYOR

Toplu İş Makineleri Operatörler Derneği (TİMODER) Başkanı Ahmet Sert, 80 milyon liralık ödemenin yapılmadığını söyledi. Sert, "Ekim 2025'ten bu yana burada çalışıyoruz. O tarihten bu yana merkez içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı projesinde yaşanan mağduriyetler giderek büyüyor. Esnafın, işçinin dahil olduğu 200 kişinin toplamda 80 milyon liranın üzerindeki alacağı ödenmedi" dedi.

"İşveren İlbank. 15 üzerinde de yüklenici firma var. Taşeron izne tabi ancak yüklenici firmalar taşeron kullanıyor" bilgilerini veren Sert, "İşçi, kamyoncu, makineci, tedarikçiler taşeronlara çalıştırılıyor ana firmada bazı çalışanlar da daha yüksek ücretlere anlaşılmasına karşın asgari ücret üzerinden sigortalı gösteriliyor. Maaşının geri kalanı ödenmiyor. İşçinin alın teri ödenmiyor" iddiasında bulundu. Sert, yaşanan mağduriyetin giderilmesini istedi.

Kamu denetimi sorunu var

AHMET Sert, söz konusu sorunların TOKİ ve Emlak Konut projeleri dahil olmak üzere farklı kamu inşaatlarında da yaygınlaştığını ifade etti. Sert, "Kamu projesini yapan işçi, operatör, şoför, esnaf parasını alamıyorsa burada artık yalnızca ödeme sorunu değil, ciddi bir kamu denetimi ve hesap verebilirlik sorunu vardır. İşçinin dayanacak gücü, esnafın ayakta kalacak sermayesi kalmadı" diye konuştu.