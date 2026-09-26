Türkiye, okulların açılmasından sadece birkaç gün sonra yine acıyla sarsıldı. Şanlıurfa ve Gaziantep okul saldırılarının üzerinden aylar geçmişti ki bu kez aynı yaşlardaki bir saldırgan Manisa’da ortaya çıktı. 11 öğrenciyi yaralayan saldırganın da tıpkı Kahramanmaraş saldırganı İsa Aras Mersinli gibi psikolojisinin bozuk olduğu ve sorunlu bir ailede yetiştiği gerçeği ortaya çıktı.

Meclis Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, önceki gün Manisa’ya giderek Turgutlu ilçesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin incelemelerde bulundu. Komisyon hem saldırının gerçekleştiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti ve Valilik’te brifing aldı.

‘İÇİNE KAPANIK’

Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O ve olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Saldırıda kullanılan tüfeğin H.O.’nun dedesine ait olduğu ortaya çıktı. Dedesinin 4, babasının ise 2 sabıka kaydı bulunduğu belirlendi. Saldırıdan 1 gün önce yapacağı eylemi arkadaşıyla paylaştı. Rehberlik öğretmeninin iki defa çocukla özel görüştüğü ‘içine kapanık’ diye rapor tutulduktan sonra hakkında herhangi bir rapor tutulmadığı ve durumun üst yöneticilere bildirilmediği öğrenildi.

Tüfeği dedesinin evinden aldı

Saldırıyı günler önce planladığı ortaya çıkan saldırgan H.O., tüfeği dedesinin evinden aldı. Bir gün önce atış talimi yaptı. Büyük bir soğuk kanlılıkla elinde tüfek okula doğru yürüdü, okul zili çalmadan bir dakika önce 07.59’da peş peşe tetiğe bastı.

İsa gibi o da Eric hayranı

Saldırgan H.O.’nun saldırıdan bir gün önce kullandığı cep telefonunu fabrika ayarlarına döndürerek sıfırladığı belirlendi. Ancak Emniyet birimleri telefondaki birçok bilgiye ulaştı. Oyun bağımlısı olan çocuğun, Hitler sempatizanı olduğu belirlendi. Telefonunda birden fazla gamalı haç fotoğrafı çıkması dikkat çekti. 1999’da ABD’de okul katliamını gerçekleştiren Eric Harris’ine de hayranlık duyduğu anlaşıldı.

Özdağ’dan yaralılara ziyaret

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrenci Hatice Ecrin Barman ve ailesini ziyaret etti. Özdağ şunları söyledi:

“Bu üzücü aldırıların yaygınlaşmaması için daha hızlı ve daha etkili önlemlerin alınması gerekiyor. Hem İçişleri hem Milli Eğitim hem de Aile Bakanlığı’na ortak çalışma görevi düşüyor.”