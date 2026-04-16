Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarına ilişkin yaptığı değerlendirmeyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan sanatçı, yaşananların toplumsal bir kriz ve derin bir ihmalin sonucu olduğunu vurguladı.

Say, açıklamasında, şiddetin özellikle medya, diziler ve sosyal platformlar aracılığıyla normalleştirildiğine işaret ederek, bu ortamda büyüyen çocukların aynı şiddeti uygulayan bireylere dönüştüğünü ifade etti. Kahramanmaraş’taki okulda yaşanan olayın “vahim” ve “trajik” olduğunu belirten sanatçı, durumu toplumsal bir buhran ve cehaletin yansıması olarak nitelendirdi.

Yetkililere yönelik sert eleştirilerde bulunan Say, güvenlik konularında yaşanan eksikliklerin ve gecikmelerin sorgulanması gerektiğini dile getirdi. Bu süreçte sorumluluk alması gereken kişilerin hatalarını kabul ederek istifa etmeleri gerektiğini vurgulayan sanatçı, devletin de bu ihmaller karşısında hukuki adımlar atması gerektiğini savundu.

Fazil Say'ın paylaşımı şöyle:

"Dizilerde, medya ve sosyal medyada bütün gün şiddet seyreden bu çocuklar, şiddet ve vahşeti uygulayanlar oldular.

Vahimdir bugün Maraş’daki okulda yaşanan. Bir trajedidir. Toplumsal bir buhranı ve cehaleti simgeleyen bir şuursuz katliamdır… Eksiklerini, hatalarını, geç kaldığı tüm güvenlik konularını kendisiyle tartışıp, hatasını kabul edip istifasını veren bakanlar, yetkililer olmalıydı bugün. Hatta devletin onlara dava açması gerekirdi… Hani? İsyan eden öğretmenleri polis zoruyla engellemek yerine, hayatlarında bir kere aynaya baksalardı, sorsalardı kendilerine; yarın hangi anne baba, yavrusunu okula yollayacak? Ve ne uğruna?"