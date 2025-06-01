Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler’e bağlı sağlık kurumu olan DSÖ tarafından “izlenmekte olan varyant” kategorisine alınan NB.1.8.1, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre Amerika’da da az sayıda vakada görülmeye başladı.

DSÖ: Yeni Varyant Yayılıyor

DSÖ’nün 28 Mayıs tarihli güncellemesinde, bu yeni varyantın bazı bölgelerde vaka artışlarına yol açtığı belirtildi. Varyantın şu anda Güneydoğu Asya, Batı Pasifik ve Akdeniz bölgelerinde yayılmakta olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler kuruluşu, şu ana kadar vaka artışlarının gözlemlendiği ülkeleri şöyle sıraladı: Kamboçya, Çin, Hong Kong ve Singapur.

Dünya genelinde şu anda baskın varyantın LP.8.1 olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü, hem LP.8.1 hem de NB.1.8.1 varyantlarının, dolaşımdaki diğer türlerle kıyaslandığında “artmış bir halk sağlığı riski taşımadığını” vurguladı.

Çin’den Raporlar ve Eleştiriler

Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nin (CDC) son açıklamasına göre NB.1.8.1, ülkedeki COVID-19 vakalarının çoğunluğunu oluşturuyor. Devlet medyasında konuşan bazı Çinli doktorlar, bu varyantın belirgin semptomlarından birinin oldukça ağrılı boğaz enfeksiyonu olduğunu belirtti.

Çin CDC'si, pandemi boyunca vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili şeffaf olmamakla sıkça eleştirilmişti. Trump yönetimi ve bazı ABD istihbarat yetkilileri, COVID-19 virüsünün ilk olarak 2019’un sonlarında Çin’in Wuhan kentindeki üst düzey bir laboratuvarda ortaya çıktığını ve Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) bunu örtbas etmeye çalıştığını iddia etmişti.

Kanada Geleneksel Çin Tıbbı Koleji Profesörü Dr. Jonathan Liu, Mart ayında Çin CDC verilerine göre yalnızca yedi COVID-19 ölümü bildirildiğini, ancak bu sayının inandırıcılıktan uzak olduğunu söyledi. Liu, “Seyrek nüfusu ve yüksek hijyen standartlarına sahip Kanada'da, geçen Ağustos’tan bu Mayıs’a kadar 1.915 ölüm kaydedildi. Çin gibi yoğun nüfuslu bir ülkede ayda yalnızca yedi ölüm olması gerçekçi değil,” dedi.

Fei Tian Koleji Biyomedikal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi ve eski ABD Ordusu mikrobiyoloğu Sean Lin de Çin CDC’nin ağır vaka oranı, hastaneye yatış ya da ölüm oranları hakkında herhangi bir veri paylaşmadığını belirtti.

Diğer Ülkelerden Önlemler

Güney Koreli yetkililer, Çin ve Hong Kong’daki vaka artışlarını yakından izlediklerini açıkladı. Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı’ndan İkinci Genel Müdür Yardımcısı Lee Han-kyung, "COVID-19 vakaları Hong Kong, Çin ve Tayland gibi komşu ülkelerde artış gösteriyor. Bu durum endişe verici," dedi.

Güney Kore Tabipler Birliği de mevsim geçişleri ve seyahat hareketliliği nedeniyle COVID-19’un yeniden artabileceği konusunda uyarıda bulundu. “Artan iç mekan etkinlikleri ve sıcak havalar nedeniyle solunum yolu enfeksiyonlarının yayılma riski artabilir,” açıklamasında bulundu.

Hindistan’da Delhi Sağlık Bakanı Pankaj Singh ise panik yapılmaması gerektiğini belirterek, “Hastanelerimizin yatak, oksijen, ilaç ve ekipman açısından hazır olması talimatını verdik. Ancak yeni varyantın yol açtığı COVID, basit viral enfeksiyonlarla benzer seyrediyor. Şu ana kadar gelen vakalar hafif semptomlar gösteriyor: ateş, öksürük, soğuk algınlığı,” dedi.

Tayvanlı yetkililer ise bu hafta halkı maske takmaları ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyardı. Ülkede daha önce vaka artışı gözlemlenmişti.

ABD CDC: Vaka Sayıları Çok Düşük

Amerikan CDC yetkilileri, yeni varyant NB.1.8.1’in şu anda dolaşımdaki varyantlardan daha ciddi bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

The Epoch Times’a konuşan CDC sözcüsü, “NB.1.8.1 varyantının Çin’de görüldüğünün farkındayız ve uluslararası ortaklarımızla düzenli iletişim halindeyiz,” dedi. Sözcü, bu varyantın henüz CDC’nin COVID Veri İzleme Paneli’ne dahil edilmediğini ve dünya genelinde yalnızca 20'den az genom dizisinin kaydedildiğini söyledi.