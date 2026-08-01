Mahkemenin mutlak butlan kararıyla yönetimi değişen CHP, 25 Temmuz’da İstanbul’da üye katılım töreni düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törendeki çok sayıda kişinin CHP üyesi olmadığı ve üç cast ajansından getirilen figüranlar olduğu ortaya çıktı.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Butlan yönetimi bu skandalı atlatamadan yeni bir krizle karşı karşıya. CHP Kadın Kolları, CHP Genel Merkezi’nde üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek için tercih merkezi oluşturdu. Önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu, parti merkezindeki öğrencileri ziyaret etti. Ancak Kılıçdaroğlu’nun konuştuğu kız öğrencinin, Özgür Özel’e hakaret eden butlancı Ayşe Korkmaz’ın kızı olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar yorum yağdırdı: İstanbul’da figüran, Ankara’da butlancıların kızları mı? Kemal Bey gerçekten vatandaşlarla, öğrencilerle bir araya gelemiyor.