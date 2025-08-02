Suç Örgütü lideri iddiasıyla etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleri sonrasında yaşanan gözaltı dalgasında, belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu kişilerin gözaltı ve ifadeye getirilip götürülme görüntüleri basına servis edilmişti. Bu onlar Nazi toplama kampı görüntülerine benzetilmişti.

Ardından Şile Belediyesi’ne yönelik operasyonda da Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve beraberindekilerin de emniyetten adliyeye sevk görüntüleri servis edilmişti. İBB’ye yönelik 9. dalga operasyonda gözaltına alınan isimlere de aynı muamele yapıldı.

İETT GENEL MÜDÜRÜ SERBEST

Bu arada 9. dalgada gözaltına alınan 20 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı 5 kişi ise tutuklandı. Serbest bırakılanlar arasında İETT Genel Müdürü İrfan Demet da var. Tutuklanan isimler şöyle: Eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali, Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Avrupa Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu, söz konusu ihale komisyonunda bulunan Oktay Aktaş ve Mehmet Karataş.

Tutuklamaya sevk yazısında, söz konusu ihalelerle ilgili, bir ihalenin teknik şartnamesinde belirtilen şartlara uyulmadığı halde şüphelilerin araçların kabulünü yaparak fesat karıştırdığı iddia edildi.