

Şeyma Subaşı'yı televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiyle tanıdık. 2013'te çiftin kızları Melisa dünyaya geldi. Aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandıran ikili, 2018'de yollarını ayırdı.

2021'de bu kez Mısırlı iş insanı Mohamed Alsaloussi ile gündeme geldi. Lüks tatiller, evlenme teklifleri ve sürpriz nişan derken, Mayıs 2023'te Fas'ta dünyaevine girdiler. Ancak bu birliktelik de uzun sürmedi. Çift, evlendikten 5 ay sonra boşandı.

"BİZİM RUHUMUZ EVLİ"

Şeyma Subaşı sekiz aydır ise Brezilyalı model Marlon Teixeira ile mutlu bir birliktelik yaşıyordu.

Katıldığı bir programda "Hayatımın sonuna kadar tutacağım kişi o. Bizim ruhumuz evli" dediği sevgilisini ocakta İstanbul'da, mayısta da Kapadokya'da ağırlamıştı.

Ancak Şeyma Subaşı'nın mutluluğu yine yarım kaldı. Çiftin sosyal medyada birbirini takipten çıktı.