UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Real Madrid, Santiago Bernabéu’da Manchester City’yi 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maçın kahramanı hat-trick yapan Kylian Mbappe olurken, genç yetenek Arda Güler’in süre alamaması futbolseverlerin tepkisini çekti.

MBAPPE’DEN TARİHİ PERFORMANS

Real Madrid’in Fransız süper yıldızı Kylian Mbappe, 4, 33 ve 61. dakikalarda ağları havalandırarak takımını galibiyete taşıdı. Manchester City’nin tek golü ise 90+2’de Nico Gonzalez’den geldi.

İlk maçı da kazanan Real Madrid, toplam 6-2’lik skorla Şampiyonlar Ligi’nde adını son 16 turuna yazdırdı.

SOSYAL MEDYA MBAPPE’NİN SEVİNCİNİ KONUŞTU

Mbappe’nin attığı goller kadar gol sevinci de büyük yankı uyandırdı. Yıldız oyuncunun golden sonra yaptığı hareketler, sosyal medyada Real Madrid taraftarlarının coşkusunu artırırken, futbol dünyasında geniş yankı buldu.

ARDA GÜLER’E FORMA ŞANSI YOK: ANCELOTTİ’YE BÜYÜK TEPKİ

Maç kadrosunda yer almasına rağmen sahaya çıkamayan Arda Güler, Türk futbolseverleri hayal kırıklığına uğrattı. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin genç oyuncuya süre vermemesi, büyük eleştirilere neden oldu.

#ArdaGüler etiketi sosyal medyada kısa sürede trend olurken, binlerce futbolsever Ancelotti'nin kararına tepki gösterdi. Taraftarlar, genç yeteneğin daha fazla süre alması gerektiğini savundu.

Son 8 dakika maç 3-0 iken oyuna Modric'in alınması tepkilere neden oldu.

REAL MADRID SON 16 TURUNDA! SIRADAKİ RAKİP BEKLENİYOR

Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi’ndeki iddiasını sürdüren Real Madrid, son 16 turundaki rakibini beklemeye başladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanyol ekibi, kupaya bir adım daha yaklaşırken, UEFA’nın yapacağı kura çekimi sonrası yeni rakibini öğrenecek.

Tüm gözler, Real Madrid’in yoluna nasıl devam edeceğine ve Arda Güler’in bundan sonraki süreçte nasıl bir rol alacağına çevrildi.

'BÖYLE OLMAZ! AYRIL!'

Karşılaşmanın yorumcusu olan Ömer Üründül, Arda Güler ile ilgili, "Maç 3-0 olmuş. Bitime 8 dakika var. Modric'i almanın anlamı ne? Şu maçta Arda Güler'i oynatmıyorsun. Arda Güler'in sezon sonu mutlaka Real Madrid'den ayrılması lazım. Böyle olmaz yani. Yazık." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de bu sezon 27 maçta 967 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.