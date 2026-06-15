CHP Genel Merkezi, grup konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapması için Meclis Başkanlığı’na başvururken, seçilmiş CHP lideri Özgür Özel ekibi de boş durmuyor. Ekip, TBMM Grup Başkanı olarak Özel'in grup toplantısında konuşması için Meclis'e başvuru yaptı.

Butlan krizi sonrası oluşan Meclis grup toplantısı krizini Özel şimdiye kadar aşmayı başardı. Disiplin kararları nedeniyle iki grup başkanvekili Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın görevleri de tartışılıyor. Meclis Başkanlığı iki ismin de ünvanını kaldırdı.

ATAMA FORMÜLÜ

Şimdi bu iki ismin yerine Sevda Erdan Kılıç, İnan Akgün Alp’in genel merkez tarafından atanacağı belirtiliyor. Genel Merkez ‘seçim yapılana kadar atama yapılması’ formülü üzerinde duruyor.

'ÖZGÜR ÖZEL KONUŞACAK'

Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran Sözcü TV Ankara Haber Editörü Serkan Alan, Can Coşkun'un sunduğu Öğle Bülteni programında şöyle konuştu:

"Özgür Özel'e destek veren kurmayların beklentisi yarın grup toplantısından kürsüye çıkacağı yönünde. Bir hafta önce gitmeye yarar var. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler sosyal medyada paylaşım yapıyorlardı, salı günü Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını duyuruyorlardı fakat Meclis'teki yüksek tansiyonun ardından kürsüye Kılıçdaroğlu değil Özgür Özel çıktı. Geçen haftaki sürecin ardından Genel Merkez biraz daha temkinli yaklaşmayı beraberinde getirdi. Genel Merkez'de şu anda grup toplantısı için bir karar alınmış değil. Bu salı günü es geçilmesi söz konusu. Çarşamba günü MYK toplantısının ardından grup yönetimi hakkında alınacak kararların ardından bir sonraki hafta başka bir tabloyu konuşabiliriz."