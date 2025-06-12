Sosyal medya paylaşımları ile “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği” suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 142 gün sonra hakim karşısına çıktı. Çok sayıda Zafer Partili de Özdağ’a destek için Silivri Cezaevi yerleşkesine geldi. Savcı, Özdağ’ın tutukluluğunun devamını istedi ve 1,5 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Yaklaşık 1,5 saatlik aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Özdağ’ın tutukluğunun devamına karar verdi ve bir sonraki duruşmayı 17 Haziran Salı gününe bıraktı.

HAKLARIM ÇİĞNENDİ

Özdağ, savcının mütalaasına karşı yaptığı savunmada 9 sayfalık iddianameyi kanıtlarla çürüttü. Özdağ 51 sayfalık savunmasını özetleyerek şunları söyledi: “Uyarılarımın tamamı Türk milletine ve devletine karşı görvimdir. Değil kışkırtma, düşmanlaştırma ve tahrik etmek, aksine kışkırtanlar ile tahrik etmeye çalışanlarla mücadele ettiğimi; davalar açtığımı, suç duyurularında bulunduğumu ortaya koydum. Çünkü ben yıllardan bu yana Stratejik Göç Mühendisliğini gerçekleştiren emperyalizmin, ülkemizi istikrarsızlaştırma programı ile mücadele ediyorum. Ve ne yazık ki; küresel göç çağında, ülkesine yönelik kontrolsüz göçe karşı çıktığı için bütün dünyada tutuklanan tek politikacıyım.“Benim burada tutuklu bulunmamın sebebi ne Cumhurbaşkanına hakaret ne de Kayseri olaylarıdır. Tutuklu olmamın asıl sebebi, Öcalan ve PKK ile yürütülen süreçtir. 142 günü haklarım çiğnenerek geçirdim. Muhalifseniz tutuklanıyorsunuz. 142 gündür tek kişilik hücrede yaşıyorum. Savcı hâlâ tek kişilik hücrede yatmamı talep ediyor. Bu hukuk değil. Bu düşman hukuku. Tutuklandığım, anayasal ve yasal haklarımın askıya alındığı gün tek adalete sığındım. Allahın adaletine…”

Özdağ savunmasına şöyle devam etti:

FARKLI CEZALAR

“Ülkemiz ağır bir yargısal krizden geçmektedir. Anayasamızın 10. maddesi ihlal edilerek mevcut iktidara siyasi olarak muhalif olan yurttaşlara karşı Düşman Ceza Hukuku uygulanmaktadır. Muhalif siyasetçi ve yurttaşların anayasal ve yasal hakları askıya alınmaktadır. Benzer, hatta aynı fiiller için iktidar mensupları ve muhalefet mensuplarına farklı cezalar uygulanmaktadır.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün Zafer Partisi’nin olayları yatıştırdığından haberleri vardı. Kayseri olaylarına ilişkin iki rapor var. İki raporda da Zafer Partisi yoktu. Savcılık aracılığıyla olay tarihindeki raporları istediğimizde 17 günde dosyaya girdi.”

Mahkemede İstiklal Marşı okunsun önerisi

- Saat 10.25’te 6 jandarma eşliğinde kelepçesiz bir şekilde salona getirilen Ümit Özdağ, dakikalarca ayakta alkışlandı. Özdağ, kilo vermiş ve dinç bir şekilde sanık kürsüsüne geçti.

- Duruşma öncesi CHP Milletvekili Mahmut Tanal, silahlı jandarmaların dışarı çıkmasını talep etti. Mahkeme başkanı bunu reddetti.

- Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, mahkeme öncesi İstiklal Marşı’nın okunmasını talep etti. Hakim “Duruşmanın kuralları bellidir” diyerek talebi reddetti.

- Hıncahınç dolu olan mahkeme salonunda ayakta kalan avukatlar ve izleyiciler için ek sandalye getirilerek duruşmaya başlandı.

- Duruşmayı CHP milletvekilleri Sibel Suiçmez ve Mahmut Tanal, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu ve DEVA Partisi İdris Şahin de izledi.

- Özdağ’ın savunmasında, “Tarih kitaplarında ‘Ümit Özdağ, PKK’ya güvenmeyin, Anayasa’yı değiştirmeyin dediği için yargılandı’ diye yazacak” demesi damga vurdu.

- 100’e yakın polis eşliğinde gözaltına alındığını söyleyen Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla savcıya ifade verdiğini ancak Kayseri Olayları nedeniyle tutuklandığını hatırlattı.

- Karar açıklandıktan sonra yuhalamalar oldu. “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sloganları atıldı.