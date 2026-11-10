Piyasalarda kritik gün geldi çattı. Gözler bugün açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarına çevrildi. Gelecek olan enflasyon rakamları, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik sinyaller verebilir.

Kritik veri öncesinde altın fiyatları bir miktar geri çekilme yaşıyor. Ons altın bugün sabah seansında TSİ 07.18'de 4 bin 111 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da kısmi bir düşüşün olduğu görülüyor. Gram altın bugün sabah seansında TSİ 07.18'de 6 bin 643 lira seviyesinde bulunuyor.

Ons altın, önceki günkü işlemlerde 4.148 doları test ederek 20 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

GÖZLER 16.30'A ÇEVRİLDİ

ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesindeki temkinli bekleyiş ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artırabileceği beklentisinin güçlenmesi altın üzerinde baskı yaratıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,7 seviyesinde kalması öngörülüyor. Çekirdek enflasyonda aylık artış beklentisi yüzde 0,2, yıllık beklenti ise yüzde 2,5 düzeyinde bulunuyor.

Piyasa fiyatlamalarına göre, aralık ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 84 seviyesinde bulunuyor. Bir hafta önce yaklaşık yüzde 74 olan bu oran, 10 puan yükseldi. Faiz beklentisindeki artış, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen analistler, yüksek enflasyon verilerinin dolar ve tahvil getirilerini destekleyerek altını baskılayabileceğini belirtiyor. Daha düşük verilerin ise faiz artırımı beklentisini zayıflatarak altına destek verebileceği değerlendiriliyor.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞTEN SINIRLI DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ile görüşmelerinin ardından İran'daki çatışmanın sona yaklaşmakta olduğuna inandığını ifade etti. Diplomatik çözüm beklentisiyle petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme, altın piyasasına bir ölçüde destek verdi.

Düşük enerji maliyetlerinin küresel enflasyonu hafifletebileceği ve merkez bankalarının ilave sıkılaşma ihtiyacını azaltabileceği değerlendiriliyor. Ancak kısa vadede güçlenen faiz artırımı beklentisinin bu desteği sınırladığı belirtiliyor.

ALTINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Kaynakta ayrıca paylaşılan, saati belirtilmeyen alış-satış listesinde fiyatlar şöyle yer aldı: