MUĞLA’nın Yatağan ve Menteşe ilçelerinde bulunan linyit-boksit madeninin genişletilmesi için dev bir alanda acele kamulaştırma kararı alındı. Karar ile Yatağan’a bağlı Turgut ve Bağkaya ile Menteşe’ye bağlı Bayır Mahallelerindeki 43 ayrı parselde kamulaştırma yapılacak.

Karara tepkiler gecikmedi. CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, “Yine bir gece yarısı, yine bir yağma ve talan kararı. Kamulaştırılan parsellerin büyük bölümü zeytinli tarla” dedi ve eleştirilerine şu sözlerle devam etti:

‘BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

“İktidar, savaş ve olağanüstü hâl gibi durumlarda başvurulması gereken acele kamulaştırma yetkisini, Muğlalıların toprağını, yaşam alanlarını ve geçim kaynağı olan zeytinliklerini şirketlerin kullanımına açmak için kullanıyor. Toprağı, zeytini ve yaşamı yok sayan; doğa düşmanı, halk düşmanı, sermaye yanlısı bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz.”

‘MADENE BOĞDULAR’

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da Muğla’da çok büyük bir alanda maden faaliyetlerinin yayıldığını söylerken şöyle konuştu:

“Böylesine önemli kararlar, merkezi idarenin tek taraflı tasarruflarıyla değil, yerel yönetimlerin, bölge halkının, meslek odalarının, bilim insanlarının ve ilgili tüm paydaşların katılımıyla, şeffaf ve demokratik süreçlerle alınmalıdır. Muğla’nın 12 bin kilometrekarelik yüzölçümünün yüzde 68’inde maden arama ruhsatı var. Bu, yaklaşık 1 milyon 235 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan anlamına geliyor. Anlaşılan o ki, Muğla’yı ormanlarıyla, tarımıyla, su kaynaklarıyla ve yaşam alanlarıyla birlikte korumak yerine, kentin neredeyse tamamını madencilik baskısı altına sokan anlayışta ısrar ediliyor.”