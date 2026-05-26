Almanya'nın en köklü pralin ve çikolata üreticilerinden biri olan Werl merkezli DreiMeister Spezialitäten GmbH & Co. KG, mali krizden kurtulamayarak iflas başvurusunda bulundu. Arnsberg Sulh Mahkemesi, 21 Mayıs 2026 tarihinde şirket hakkında geçici öz yönetim süreci kararı verdi. Yaklaşık 110 kişinin istihdam edildiği işletmede sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.

SİPARİŞLERE DEVAM EDECEK

Şirketin içinde bulunduğu yasal sürece rağmen üretim faaliyetlerine ara verilmedi. Yerel basında yer alan bilgilere göre, Werl’deki fabrikada siparişlerin üretimi ve sevkiyatı kesintisiz devam ediyor. Şirket yönetimi çalışanların maaş ve ücret ödemelerinin güvence altına alındığını duyurdu.

Genel Müdür Markus Luckey görevine devam ederken yeniden yapılandırma sürecini bizzat yönetecek. Süreçte denetleyici kayyum olarak ise ekonomi hukukçusu Michael Schütte görevlendirildi.

ENERJİ VE HAMMADDE MALİYETLERİ

Şirket CEO’su Luckey, içine düşülen mali krizin temel nedenlerini şu başlıklarla özetledi:

Hammadde ve enerji maliyetlerindeki aşırı artış,

Yükselen personel giderleri,

Almanya’daki genel ekonomik durgunluk.

Özellikle geçtiğimiz yıl kakao fiyatlarında görülen tarihi artışın şirkete büyük darbe vurduğunu belirten Luckey, bu durumun tüm Alman şekerleme sektörünü tehdit eden genel bir sorun olduğunun altını çizdi.

"Şekerleme sektörünün geleceğine ve özellikle DreiMeister markasının gücüne olan inancım tam."

DUBAİ'DEN SİNGAPUR'A TİCARET

DreiMeister’in temelleri 1950’li yıllarda Hans Schröder tarafından açılan "Café Schröder"e dayanıyor. 1973 yılında resmi olarak kurulan şirket, 1988-2016 yılları arasında Hans-Wilhelm Schröder yönetiminde uluslararası bir çikolata devine dönüştü. 2016 yılından bu yana ise Markus Luckey tarafından yönetiliyor.

Çoğunluğu el yapımı olan trüf ve pralinleriyle tanınan marka, Singapur'dan Dubai'ye kadar 20'den fazla ülkede lüks otellere, havayolu şirketlerine ve gurme mağazalara tedarik sağlıyor. Şirket ayrıca, Almanya'da Hamburger SV (HSV) ve Eintracht Frankfurt gibi köklü futbol kulüpleri için ürettiği lisanslı çikolatalarıyla da biliniyor.