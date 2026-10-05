Uygulama, Arjantin’in Neuquén eyaletindeki Chapelco Aviador Carlos Campos Havalimanı’nda yürütülüyor. Yaban hayatı uzmanı François de Grossouvre, özel olarak eğitilmiş üç yırtıcı kuşla pist ve çevresindeki kuş hareketliliğini kontrol altında tutuyor.

PİSTİN ÇEVRESİNDE DEVRİYE ATIYORLAR

Havalimanlarının çevresinde yaşayan kuşlar özellikle uçakların kalkış ve iniş yaptığı sırada ciddi risk oluşturabiliyor. Kuşların uçaklarla çarpışması, motorlarda ve diğer bölümlerde hasara yol açabildiği için pist çevresindeki hareketlilik sürekli kontrol altında tutuluyor.

Chapelco Havalimanı ise bu soruna karşı binlerce yıllık doğancılık yöntemini kullanıyor. Eğitimli yırtıcı kuşlar belirli zamanlarda pist ve çevresinde uçuruluyor. Gökyüzünde doğal avcılarını gören diğer kuşlar bölgeden uzaklaşırken, böylece uçuş alanının boş tutulması amaçlanıyor.

Sistemin dikkat çeken tarafı, pist çevresindeki kuşların yakalanmasına gerek duyulmaması. Yırtıcı kuşların bölgede uçması diğer türler üzerinde doğal bir baskı oluşturuyor ve onların uçuş alanından uzaklaşmasını sağlıyor.

ÜÇÜNÜN DE GÖREVİ FARKLI

Havalimanındaki ekipte Galileo adlı bir gökdoğan, Cafrune adlı bir aplomado doğanı ve Margot adlı bir Harris şahini bulunuyor. Her biri farklı uçuş ve avlanma özelliklerine sahip olduğu için hangi kuşun kullanılacağı pist çevresinde görülen türe ve hava koşullarına göre değişiyor.

Özellikle Galileo'nun görevi pistin üzerinde ve çevresinde uçarak diğer kuşları uzaklaştırmak. Gökdoğan, dalış sırasında saatte 300 kilometrenin üzerine çıkabilen hızıyla biliniyor. Galileo ise görev sırasında 800 metreden fazla yükselerek pist çevresindeki kuşların uzaklaşmasını sağlıyor.

Mevsimlere göre havalimanında karşılaşılan hayvanlar da değişiyor. Sonbaharda papağan sürüleri ve yerel kuşlar öne çıkarken, kış sonu ve yaz aylarında ördekler, kızkuşları ve farklı türlerle karşılaşılabiliyor. Margot ise gerektiğinde operasyon alanındaki tavşan ve yabani tavşanların kontrolünde de kullanılıyor.

Sistemin başındaki François de Grossouvre'un yaban hayatıyla geçmişi de uzun yıllara dayanıyor. Patagonia'ya gelmeden önce yaklaşık 20 yıl boyunca Afrika'nın farklı ülkelerinde safari rehberi olarak çalışan Grossouvre, burada edindiği hayvan davranışı deneyimini doğancılıkla birleştirerek havalimanında kullanıyor.

Yırtıcı kuşlarla kontrol yalnızca Chapelco'ya özgü bir yöntem değil; dünyanın farklı havalimanlarında da benzer uygulamalar bulunuyor. Chapelco'daki sistem ise 2023'ten beri havalimanının günlük yaban hayatı kontrolünün bir parçası olarak kullanılıyor.