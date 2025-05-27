Kurumsal iş hayatından sıkılan 34 yaşındaki Samantha Mui, babasının vefatının ardından hayatın kısa olduğu görüşüne sarılarak mutlu olması gerektiğini fark etti. Bunun için de ilk hamle olarak kurumsal iş hayatından sıyrılması gerektiğini düşünmeye başladı.

"YIRTIK KOT VE CROP TOP GİYİP İŞE GİDEBİLİYORUM"

Kısa süre sonra istifa eden ve yaklaşık üçüncü ayında işsizlikten bunalan Mui, annesiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmenin ardından hayatını tamamen değiştirecek fikri de annesinin önerisiyle buldu... Mui, bundan sonra kendi işini kurup; insanlara köfte yapmayı öğretmeye karar verdi.

CNBC'deki habere göre annesiyle konuşmasının ardından geçen 7 ayın sonunda geçimini sağlamak için insanlara köfte ve mantı yapmayı öğretmeye başlayan Mui, "Şu anda hayatımdaki en büyük kazanç crop top ve yırtık kot pantolon giyerek gittiğim bir işim olması. Ayrıca kurumsal hayatta bir ayda kazandığımdan daha fazlasını bu şekilde bir saatte kazanabiliyorum" diyor.

MANTI KİTLERİ DE SATIYOR: SAATTE 10 BİN DOLAR KAZANIYOR

Mui, 100 kişilik sınıfta verdiği köfte ve mantı derslerinin yanı sıra 'kendin yap mantı yapım kitleri' de sattığı firma olan Thirsty Dumpling'i kurdu. Bununla da yetinmedi, "Melting Pot" adını verdiği bir de yemek kitabı yazdı.

Sevdiği babasının kaybının ardından hayat görüşü değişen ve adımlarını buna göre atmaya başlayıp hayatta kazandığını fark eden Mui, "Her girişimcinin inançlı olması gerekir çünkü sonuçlarını bilmeseniz bile hareketin öznesi olmanız gerekiyor" diyor...