İskoçya, tam altı başarısız eleme girişiminin ardından 1998 yılından bu yana ilk kez bu yaz Dünya Kupası’nda sahne almaya hazırlanırken, ülkenin yeşil sahalardaki bu tarihi başarısı sıra dışı bir diplomatik ve ticari hamleyi de beraberinde getirdi.

İskoçya’nın önde gelen et üreticilerinden Perthshire merkezli Simon Howie Butchers, turnuva öncesinde ABD’de yarım asra yakındır uygulanan haggis yasağının kaldırılması için geniş çaplı bir kampanya başlattı.

"Haggisi Yeniden Yasal Hale Getirelim" (MHLA) mottosuyla bir imza dilekçesi açan ünlü kasap, İskoçya sahada zafer ararken taraftarların ve sporcuların bu ulusal lezzetten mahrum kalmaması gerektiğini savunuyor.

GASTRONOMİ DÜNYASINDA TARTIŞMALI YİYECEK

Koyunun kalp, karaciğer ve akciğer gibi sakatatlarının soğan, yulaf ezmesi ve çeşitli baharatlarla harmanlanıp hayvanın midesine doldurularak pişirilmesiyle elde edilen geleneksel İskoç yemeği haggis, gastronomi dünyasında her ne kadar tartışmalı bir yere sahip olsa da İskoç kültürünün en önemli simgeleri arasında yer alıyor.

Dünyaca ünlü gastronomi ansiklopedisi Larousse Gastronomique’in dahi 2001 yılındaki baskısında "ilk bakışta iştah açıcı görünmeyebilir" notuyla sunduğu bu yemek, İskoçlar tarafından görünüşünün aksine son derece lezzetli bir başyapıt olarak kabul ediliyor.

ABD'DE 1971'DEN BERİ YASAK

Buna karşın, ABD’de yüksek şeker ve katkı maddesi içeren pek çok sıra dışı gıdanın tüketimi tamamen serbestken, İskoçya'nın bu milli değerinin 1971 yılından beri yasaklı olması ironik bir tartışma konusunu oluşturuyor.

Söz konusu yasağın temelinde ise ABD Tarım Bakanlığı’nın sakatat tüketimine yönelik katı federal gıda düzenlemeleri yer alıyor.

Geleneksel haggis tarifinin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan koyun akciğerinin Amerikan gıda mevzuatına aykırı bulunması, İskoç üreticilerin bu ürünü onlarca yıldır ABD pazarına ihraç etmesini engelliyor. İskoç üreticiler ise Dünya Kupası’nın yarattığı küresel rüzgarı arkalarına alarak, bu katı gıda barikatını yıkmayı ve haggisi yeniden Amerikan menülerine sokmayı hedefliyor.