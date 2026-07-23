Amerika Birleşik Devletleri genelinde patlak veren parazit salgınının ardından müşteri güveninde ciddi bir düşüş yaşayan dünyaca ünlü fast food zinciri Taco Bell, tüketicilerin ilgisini yeniden çekebilmek için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Şirket, normal şartlarda 4 doların üzerinde satılan popüler ürünlerini sınırlı bir süre için 1 dolara indirdi.

HEPSİNİN SEBEBİ MARULMUŞ

Şirketin başlattığı indirim hamlesi kapsamında, marul içermeyen Enchirito ile normal boy Nacho Fries ürünleri sınırlı süreyle 1 dolardan satışa sunuldu.

Alınan bu kararın arka planında ise ABD'nin birçok eyaletinde patlak veren Cyclospora enfeksiyonları yatıyor. Yapılan incelemelerde salgının, Taco Bell restoranlarında kullanılan ve tedarikçi Taylor Farms tarafından sağlanan rendelenmiş marullarla ilişkili olduğu belirlenmişti.

TÜKETİCİLER ARTIK GÜVENMİYOR

Salgın haberlerinin ardından restoran zincirinin müşteri trafiğinde belirgin bir düşüş yaşandı. Araştırma şirketi Morning Consult tarafından yayınlanan veriler, krizin boyutunu gözler önüne serdi. Verilere göre salgının ardından Taco Bell’e "çok az güveniyorum" veya "hiç güvenmiyorum" diyen tüketicilerin oranında dikkate değer bir artış kaydedildi.

Şirket ise sosyal medya kanallarında olumlu müşteri mesajlarını öne çıkarırken, resmi internet sitesinde kampanyanın amacını "Bize gösterdiğiniz desteğe teşekkür etmek" sözleriyle duyurdu.

RİSKLİ ÜRÜNLER TOPLATILDI

Parazit vakalarının kesinleşmesiyle birlikte Taco Bell, Taylor Farms'tan tedarik edilen tüm marulları hızlıca restoranlarından kaldırdı. Bazı şubelerin ise resmi açıklamalardan dahi önce önlem alarak riskli ürünleri kullanmayı bıraktığı ifade edildi.