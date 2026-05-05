Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi'nde bulunan bir büfede dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, mekana gelen 2 kişi kanat siparişi verip yemeklerini yedi. Yemek faslının ardından kasaya yönelen şüpheliler, hesap ödeyecekleri sırada cüzdanlarının araçta kaldığını öne sürdü.
Şüphelilerden biri cüzdanı alma bahanesiyle dışarı çıkarken, masada oturan diğer kişi de bir süre sonra yarım kalan ayranını alarak arkadaşının peşinden gitti.
KAÇIŞ ANLARI KAMERADA
Şahısların toplam 900 lira tutarındaki hesabı ödemeden rahat tavırlarla mekandan ayrılıp kaçtıkları o anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.