2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın gözü bu yılın dereceye giren öğrencilerine çevrildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) Türkiye birincisi olan adayları kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu sınavın ardından üniversite tercih takvimi de netleşti.

Adaylar, sınav sonuçlarını ykssonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

SINAVA KATILIM ORANLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un verdiği bilgilere göre TYT'ye başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76'sı sınava katıldı. Böylece 170 bin 551 aday TYT oturumuna girmedi.

AYT'de ise 1 milyon 627 bin 970 başvurudan 1 milyon 473 bin 113 aday sınava katılırken, 154 bin 857 aday oturuma katılmadı. YDT'ye başvuran 203 bin 640 adayın 143 bin 270'i sınava girerken, 60 bin 370 aday sınava katılmadı.

Verilere göre kadın adayların tüm oturumlarda sınava katılım oranı erkek adaylardan daha yüksek oldu. TYT'de erkek adayların katılım oranı yüzde 91,48, kadın adayların ise yüzde 94,21 olarak kaydedildi. AYT'de bu oran erkeklerde yüzde 88,09, kadınlarda yüzde 92,33 olurken, YDT'de erkek adayların katılımı yüzde 63,81, kadın adayların katılımı ise yüzde 74,99 seviyesinde gerçekleşti.

TEST ORTALAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin TYT doğru cevap ortalamaları Türkçe testinde 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 olarak hesaplandı.

AYT kapsamındaki 11 alt testin 8'inde erkek adaylar daha yüksek ortalama elde ederken, 3 testte kadın adaylar öne çıktı.

2026 YKS BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıkladığı sonuçlara göre TYT'de Türkiye birinciliğini beş öğrenci paylaştı. İlker Uyanıker (Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/İstanbul), Abdullah Uslu (Eskişehir Fatih Fen Lisesi/Eskişehir), Miraç Koşar (Şanlıurfa Fen Lisesi/Şanlıurfa), Doğa Erdemir (Kadıköy Anadolu Lisesi/İstanbul) ve Şerif Efe Dartar (Kabataş Erkek Lisesi/İstanbul) tam puan alarak zirvede yer aldı.

AYT'de sayısal alanda Şerif Efe Dartar, sözel alanda Enes Salahaddin Coşkun (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi/İstanbul), eşit ağırlık alanında ise Tuğsem Bahar (Kabataş Erkek Lisesi/İstanbul) Türkiye birincisi oldu.

YDT'de ise Almanca'da Eylül Uyar (Kabataş Erkek Lisesi/İstanbul), Arapça'da Ammar Moataz Mohamed Ibrahım Mahmoud (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi/İstanbul), Fransızca'da Sena İlhan (Açık Öğretim Lisesi/Denizli), İngilizce'de Doğa Erdemir (Kadıköy Anadolu Lisesi/İstanbul) ve Rusça'da Ela Demirel (Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi/İstanbul) birincilik elde etti.