Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci, sınav başvurusu yapmak isteyen adaylar tarafından merakla takip ediliyor.
Başvurular, 6 Şubat Perşembe günü başladı, 3 Mart 2025 Pazartesi başvuru süreci sona eriyor.
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabiliyor.
YKS 2025 başvuru ücreti 450 TL olarak belirlendi. Başvuru ücretinin son ödeme tarihi ise 4 Mart 2025, saat 23:59 olarak açıklandı.