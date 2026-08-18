2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci başladı. Bir programa yerleşemeyen adaylar ise şimdi YKS ek tercih tarihleri, boş kontenjanlar ve taban puanları için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki 2026 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, boş kontenjanlar ne zaman belli olacak ve ek tercih taban puanlarına nereden bakılacak?

YKS ek tercihleri 2026 ne zaman?

2026 YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek yerleştirme takviminin, üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzuyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

ÖSYM'nin kılavuzu yayımlamasıyla birlikte adayların merak ettiği ek tercih tarihleri, tercih edilebilecek bölümler, boş kontenjanlar ve başvuru şartları da kesinleşecek.

Adayların bu nedenle ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

YKS boş kontenjanları 2026 ne zaman belli olacak?

2026 YKS boş kontenjanları, üniversitelerdeki kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.

Merkezi yerleştirme sonrasında kayıt yaptırılmayan veya boş kalan kontenjanlar ek yerleştirmede değerlendirmeye alınabilecek. Hangi üniversite ve bölümlerde boş kontenjan bulunduğu ise ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzunda açıklanacak.

Bu nedenle şu aşamada 2026 yılına ait kesin boş kontenjan sayıları ve bölüm bazındaki kontenjanların açıklanması bekleniyor.

YKS taban puanları 2026 açıklandı mı?

2026 YKS ek tercih döneminde kullanılacak taban puanlar henüz açıklanmadı.

Ek yerleştirme kapsamında hangi programların tercih edilebileceği ve bu programlara ilişkin koşullar ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda yer alacak.

Adaylar ise bu süreçte geçmiş yılların taban puanlarını ve başarı sıralamalarını YÖK Atlas üzerinden inceleyerek tercih yapacakları bölümler hakkında fikir edinebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, geçmiş yıllardaki taban puanların 2026 ek yerleştirmesinde kesin bir taban puan anlamına gelmemesidir. Yeni yerleştirmede oluşacak puan ve sıralamalar tercih sonuçlarının ardından netleşecektir.

Kimler YKS ek tercih yapabilir?

Merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, gerekli şartları taşımaları halinde ek yerleştirmeye başvurabilecek.

Daha önce merkezi yerleştirme sonucunda bir programa yerleşen adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar bile ek yerleştirme tercihi yapamayacak.

Buna karşılık daha önce hiç tercih yapmayan ve merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleşmeyen adaylar, diğer şartları sağlamaları halinde ek yerleştirme hakkından yararlanabilecek.

2026 YKS ek tercihleri nereden yapılacak?

Ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzunda belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecek.

Adayların tercih döneminde ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor. Boş kontenjanlar, tercih edilebilecek programlar ve ilgili koşullar kılavuzda yer aldıktan sonra adaylar puan ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercihlerini oluşturabilecek.

2026 YKS ek tercihleri için gözler ÖSYM'de

2026 YKS ek yerleştirme sürecine ilişkin tarih, boş kontenjan ve taban puan bilgileri henüz kesinleşmiş değil. ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte adayların merak ettiği tüm ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.