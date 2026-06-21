2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 81 il ve Lefkoşa ile Belgrad’da dün yapıldı. Antalya’nın Gazipaşa, Konya’nın Ilgın, Aydın’ın Kuşadası ve Trabzon’un Of ilçelerinde ilk kez bu yıl sınav gerçekleştirildi.

120 SORU SORULDU

YKS’nin ilk basamağı olan TYT’de; Türkçe’den 40, sosyalden 20, matematikten 40, fenden 20 olmak üzere, toplam 120 soru sorulup, 165 dakika süre verildi. 10 bin 880 şehit ve gazi yakını sınav ücreti ödemeden, sınava alındı.

YKS’de, gözetmen ücretleri bu yıl düşük olduğu için çok sayıda öğretmen başvurmadı. Gözetmen öğretmen ücreti 1929 TL ve bina yöneticisi okul müdürü ücreti 2 bin 89 TL olunca, eğitimciler gözetmen olmayı reddetti. Adaylar, sınav salonlarında gözetmen olmadığını hatta bir katta sadece bir sınav başkanı olduğu halde TYT’nin yapıldığını iddia etti.

Türkiye’nin dört bir yanındaki birçok ilden, ‘Okulda bir kattaki 5 dersliğe 2 öğretmen gözetmenlik yaptı” gibi iddialar geldi. Sınav kuralları gereği sınav yapılacak salonda; biri salon başkanı ve diğeri yardımcısı olmak üzere en az iki 2 gözetmen olması gerekiyor.

ÜST KATLAR BOŞ MUYDU?

Sınavda gözetmenlik yapan ve kamu görevlisi oldukları için adlarının açıklanmasını istemeyen öğretmenler, “Sınav salonlarında gözetmen sayısı çok yetersizdi. 24 sınıfta sınav yapıldı ama 5 gözetmen görevliydi. Alt katlarda gözetmen vardı. Üst katlarda yoktu. Salon başkanları okulu gezdi” dediler.

EĞİTİMCİ GÖRÜŞLERİ:

Matematik Bölüm Başkanı Nilda Yüksel: “Matematiksel düşünüp, matematiği günlük hayatla ilişkilendirme hedefli sorular geldi. Geometride, ezber yerine becerileri öne çıkaran sorular soruldu.”

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu: “Soru dağılımı, geçmiş yıllardaki TYT Türkçe sınavlarıyla benziyor. Paragraf soruları bu yıl öğrencileri zorlamadı.”

Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay: “Fizik soruları kolay ve orta zorluktaydı. Soruların tamamı 9. ve 10. sınıf derslerinden geldiğini gördük.”

Kimya Bölüm Başkanı Mustafa Çaylak: “Kimya soruları, bilgisini günlük yaşamla ilişkilendirip, bilimsel düşünen öğrencileri ayırt edici nitelikte.”

Biyoloji Bölüm Başkanı Ali Mete Kizir: “Sorular ve konularda, geçmiş yıllara ciddi bir benzerlik ve paralellik var. Klasik biyoloji bilgisi ölçüldü.”

Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler: “Müfredata uygun 9. ve 10. sınıfı kapsayan sorular geldi. Ezber yerine harita okuryazarlığı becerisi ölçüldü.”

Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün: “Tarihi terimleri öğrenen ve dikkatli okuyan öğrenciler için kolay bir sınav. Soru dağılımı, önceki yıllara benzer.”

Felsefe Bölüm Başkanı Gülay Ataç: “Sorular, felsefi kavram becerisine sahip öğrenciler tarafından kolaylıkla çözülebilecek düzeyde.”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Merve Akın: “Dinî terim ve kavramlara hakimiyeti ölçen sorulara yer verildi. Soruları, öğrencilerin rahatlıkla çözebilir.”

TÜRKÇE VE MATEMATİK BELİRLEYİCİ OLACAK

Yorumlayan kazanır

TYT 2026 sınav sorularını Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı ve Uzman Eğitimci Adil Kurt, “TYT’de bu yıl Türkçe ve matematik soruları sınav sonuçlarında belirleyici olacak. Tüm testlerde sorular bilgiden çok, adayların yorumlama gücünü ölçtü. Sorular genel olarak öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmış. Matematik soruları, geçmiş yılların sorularına benzese de, adaylardan hesap yapmanın ötesinde metni kavrayarak, akıl yürütmesi istenmiş. Bu yıl paragraf sorularında kullanılan dil daha açık ve anlaşılır” dedi.

YKS’DE BUGÜN AYT HEYECANI

1 milyon 628 bin 200 adayın başvurduğu ve bugün saat 10:15’de başlayacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı adayları ve aileleri sardı. 120 bin 190 adayın başvurduğu YDS öğleden sonra yapılacak.

Tüm sınavlar bittikten sonra TYT ve AYT soruları bugün akşam saatlerinde açıklanacak.