Oksijen muhabirleri sınavda herhangi bir soruyu okumadan yalnızca cevap anahtarını doldurdu. Kişiye özel sınav kitapçığı uygulaması nedeniyle üç muhabir de ilk sorudan başlayarak sırayla A-B-C-D-E şıklarını işaretledi ve bu döngüyü tüm testlerde aynı şekilde sürdürdü.

Esen Dolma, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 35 doğru ve 85 yanlış yaparak 1 milyon 569 bin 646’ncı sırada yer aldı. Dolma bu sonuçla 685 bin 184 adayı geride bıraktı. Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise 33 doğru ve 125 yanlış ile 1,75 net yaptı. Dolma, sınavı geçerli sayılan 1 milyon 473 bin 64 aday arasında Sayısal puan türünde Türkiye 998 bin 822’ncisi oldu.

Talia Boşnak ise TYT’de 30 doğru ve 90 yanlışla 7,5 net elde etti. Türkiye sıralamasında 1 milyon 863 bin 96’ncı olan Boşnak, 391 bin 734 adayı geçti.

Baran Can Sayın’ın TYT’de 120 soruda 20 doğru ve 100 yanlışı bulunurken net sayısı eksi 5 oldu. Sayın, bu sonuçla sınavı geçerli sayılan 2 milyon 254 bin 830 aday arasında Türkiye 2 milyon 174 bin 609’uncusu oldu ve sınavda sıfır çekenler arasında yer aldı.

41 lisans programına yerleşme ihtimali

Elde edilen sonuçlara göre Esen Dolma’nın, geçen yılki yerleştirme sıralamaları baz alındığında 4 yıllık 41 lisans programı ile 703 önlisans programına yerleşebildiği belirtildi. Talia Boşnak’ın ise 3 lisans ve 18 önlisans programına girebildiği ifade edildi.