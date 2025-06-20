TÜRKİYE’deki merkezi sistem sınavlarını yıllardır inceleyen uzman eğitimciler, Yükseköğretime Kabul Sınavı (YKS) 2025 sorularını zorluk-kolaylık derecesine göre beklentilerini sınav öncesi SÖZCÜ’ye değerlendirdi. 2025 YKS sorularıyla ilgili tespitleri Eğitim Uzmanı Salim Ünsal şöyle anlattı:

DEĞİŞİKLİK OLMAZ

“Sorularda büyük bir yapısal değişiklik beklemiyorum. Ancak 2025 YKS’de aday sayısının düşmesi ve önceki yıllardaki zor-kolay teamülleri bize, 2024 YKS’ye göre bu yıl nispeten daha kolay soruların gelebileceği bir sınav yaşayabileceğimizi gösteriyor.”

ZORLUK-KOLAYLIK

“Bazı derslerde yıldan yıla zorluk-kolaylık farklılıkları yaşanabiliyor. Bir önceki yıl kolay olan bir test, sonraki yıl zorlaşabiliyor. Bazen de tam tersi oluyor. Bu döngünün hangi testleri etkileyeceğini şu an bilemiyoruz. Ancak geçen yılla kıyasladığımızda özellikle matematikte bu yıl soruların kolay olma olasılığı çok yüksek görünüyor.

Yüksek puanlı bölümlerde sorun olmasa da 2024 YKS’ye oranla bu yıl doluluk oranlarının daha da düşmesini bekliyoruz. Özellikle tercih eğilimlerinin düştüğü programlar ve vakıf üniversiteleri kontenjanları doldurmakta zorlanabilir.”

BAŞVURU SAYISI

“Sınav barajının kaldırılmasının başvuru sayısına etkisi bu yıl biti. Buna rağmen aday sayısı artmadı. Aday sayısındaki düşüş de puanı hesaplanacak aday sayısını azalttı. Bu yıl daha az aday tercih yapacak. Buna bağlı olarak da daha düşük puanla üniversiteye yerleşme şansı artacak.”

200’DEN FAZLA ADAY EKSİ NETLE YERLEŞECEK!

“Bu yıl da bir testten puanı hesaplanacak kadar net yapan ama diğer testlerle birlikte toplamda eksi nete düşen 200’ün üzerinde adayın, üniversitelerin ön lisans hatta lisans programlarına yerleşme şansı yakalayacağını öngörüyorum. Son 5 yılın ilk 2 yılında baraj uygulaması olduğu için bu sorun yaşanmadı. Son 3 yılda 500’e yakın aday, sıfır ya da eksi netle üniversitelere yerleşti.”



HUKUKTA CİDDİ SIKINTI!

“Tıp ve diş hekimliği için iddialı bir yarış bekliyorum. Mühendislikler ve mimarlıkta, rekabet köklü üniversitelerde olacak. Taşra üniversiteleri ve çoğu vakıf üniversitelerinde ücretli hatta kısmi burslu programlarda ciddi boşluk sorunu yaşanabilir. Hukuk bu yıl ilk kez 100 binden öğrenci alacağı için vakıf üniversiteleri doluluk sorunu yaşayacak.”

ÖĞRETMENLİKTE KAOS YILI

“ÖğretmenLİKleri büyük bir kaos bekliyor. Özellikle de sayısal öğretmenlik programlarını. Atama sayısı düşüşü, havuzda biriken öğretmen sayısı artışı ve MEB Akademi üzerinden atama sistemi, öğretmenliklere olan ilgiyi büyük ölçüde azaltacak. Formasyon şartı da kaldırıldığı için öğretmenlik isteyenler, sınav barajı olan eğitim fakülteleri yerine barajsız fen-edebiyat fakültelerini seçecek.”

Çeldirici şıklar nasıl anlaşılır?

5 şıklı soruda 1 doğru, 1 çeldirici, 3 yanlış var. Tüm şıkları okumayan, doğru cevaba çok benzeyen çeldirici şıkkı işaretleyebilir.

SINAVA HANGİ TESTTEN BAŞLAMALI?

Sayısalcılar, matematik- fen. Eşit ağırlıkçılar, matematik, edebiyat, sosyal-1. Sözelciler ise edebiyat, sosyal-2’den sınava başlamalı.

HATALI KODLAMAMAK İÇİN NE YAPMALI?

Optik forma cevabını doğru girdiğinden emin ol. TC kimlik numarası ve kitapçık türünü kodlamayı unutma.

KARARSIZ KALANLAR NE YAPACAK?

Kararsız kaldığın soruda, genelde akla gelen ilk cevap doğru çıkıyor. Bilmediğin soruyu boş bırak. Unutma! 4 yanlış, 1 doğruyu götürüyor.

UZMANLAR NE DEDİ?

ÜNİVERSİTELERE YERLEŞME ŞANSI BU YIL ARTACAK

Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt:

“2024 YKS’ye göre 2025 YKS’de TYT’ye başvuran aday sayısı 560 bin 230, AYT’ye başvuran aday sayısı 298 bin 647 kişi düştü. YKS başvuruları bu yıl yüzde 15 azaldı. 2025 YKS havuzunda, geçen yıla göre daha az aday var. Bu da sınava bu yıl giren adayların üniversiteye yerleşme şansını artıracak. Kontenjanlar geçen yıl dolmayıp, birçok fakültede ciddi boşluklar oluşmuştu. Aynı durum bu yıl da yaşanacak. YKS bir sıralama sınavıdır. Bir adayın ne yaptığı kadar, diğer adayların performansı da sınav sonucunu etkileyecek.”

Ders çalışmayı bırakın

Uğur Okulları PDR Direktörü Aslı Orman:

“Araştırmalar gösterdi ki, sınavdan bir gün önce yoğun ders çalışmak veya yeni konu öğrenmek faydadan çok zarar veriyor. Son gün, zihinsel yorgunluklarını atıp, beyninizi rahatlatacak aktiviteler yapın. TYT ile AYT arasındaki 24 saat çok önemli. Sosyal medya ve televizyondan uzak durun. TYT iyi geçmese de AYT ile telafi edebilirsiniz. TYT iyi geçerse bu kez de AYT’de çok dikkatli olun.”

Sorularla inatlaşmayın

Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak:

“YKS’de bilgi kadar sınav stratejisi de çok önemli. Sorularla inatlaşarak zaman kaybetmeyin. Turlama tekniğini kullanıp daha çok soru çözün. Sınav sonucunu TYT yüzde 40, AYT yüzde 60 etkileyecek. Açık havada yürüyün. Ağır sporlar yapıp, ağır yemekler yemeyin. Dijital ekranlardan uzak durun. Deneme sınavlarında kendinize özel geliştirdiğiniz stratejiye sadık kalın. Ani değişimler sınavda sizi panikletir.”

Doğru çözme stratejileri

- Şıklarda iki seçenek birbirine çok benziyorsa ikisinin de doğru cevap olmama ihtimali yüksek.

- İki seçenek birbirinin zıttı ise birinin doğru cevap olma ihtimali çok yüksektir.

- Hepsi, her zaman, hiçbiri genellemeleri varsa bu seçeneklerin yanlışlık ihtimali çok yüksek.

- 'Bu kadar kolay soru olabilir mi?' diye takılmayın. Sınavda ‘çok kolay' sorular mutlaka olacaktır.

- Matematik işlemlerini zihinden değil, kesinlikle kitapçık üzerinde yapmalısınız.

- Çok fazla detaya girmeyin. Doğru yaptığınız soruda fazla detay, yanlış şıkka itebilir.

- Uzun ve karışık sorulardan korkmayın. Soru kökünü doğru okursanız rahat çözersiniz.

PASOCULAR GİTTİ!

Geçmiş yıllarda başvuru sayısı 3.6 milyona çıkan YKS’ye başvuru sayısı bu yıl 2.5 milyonda kaldı. 2024’e göre başvuru sayısı 2025 YKS’de 600 bin kişi azaldı. Sayı düşüşünde, üniversite mezunlarının yüzde 76’sının işsiz kalması kadar, belediyelerin öğrenci pasolarına yaş sınırı getirmesi de etkili oldu.

NOT DEFTERİ

TYT 2025, 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp, 165 dakika sürecek.

AYT 2025, 22 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayıp, 180 dakika sürecek.

YDT 2025, 22 Haziran Pazar günü saat 15.45’te başlayıp, 120 dakika sürecek.