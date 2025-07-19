ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, adayların sonuçları ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerini bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıkladı. Sınav sonuçlarına ykssonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilirsiniz. Tercih işlemleri, 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

21-22 Haziran'da yapılan sınavların sayısal verilerine bakıldığında YKS’ye 2 milyon 560 bin 640 aday başvurdu. Bunlardan 1 milyon 375 bin 383’ünü kız, 1 milyon 185 bin 257’sini ise erkek adaylar oluşturdu. AYT’ye başvuran aday sayısına bakıldığında ise 1 milyon 721 bin 52 aday yer alırken, YDT’ye 215 bin 447 aday başvuruda bulundu.

Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımlayacak.

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