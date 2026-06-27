Yükseköğretime Kabul Sınavı (YKS), geçen hafta 2.4 milyon adayın katılımıyla yapıldı. Sınavdan 1 gün önce SÖZCÜ “YKS daha başlamadan, binlerce adayın önüne geçtiler” diye haber yaptı. Özel okullardan bazılarının, Ortaöğretim Başarı Puanı’nı (OBP) şişirerek, YKS’de 10 binlerce başarılı adayın önüne geçtiğini eğitim uzmanları detaylarıyla anlattı.

İHL MEZUNU DAVA AÇTI

Suruç 11 Nisan İHL’yi, 3 yıl önce bitiren ve üçüncü kez YKS’ye giren Abdullah Güner, üniversite sınavında OBP etkisinin, anayasanın eşitlik ilkelerine aykırı olduğu iddiasıyla CİMER, TBMM Milli Eğitim Komisyonu, ÖSYM ve MEB’e başvursa da olumsuz sonuç aldı. Ardından Şanlıurfa İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

“ACİL” KODUYLA ANKARA’YA

Dava, ‘Acil’ koduyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Dava dilekçesi şöyle: “Anayasanın 10. maddesindeki ‘kanun önünde eşitlik’ ve 42. maddesindeki ‘eğitim ve öğretim hakkı’ ifadelerine göre devlet, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamalıdır. Şişirilmiş OBP notları anayasaya aykırıdır.”

OBP ETKİSİ DONDURULSUN!

“Devlet okullarında şeffaf değerlendirilen OBP puanları özel okullarda denetlenmiyor. Devlet ve özel okullar arasında OBP uçurumu var. Özel okullar ticari nedenlerle notları şişiriyor. YKS’de başarısız adaylar, yüksek OBP puanıyla on binlerce adayı geçiyor. YKS 2026’da OBP etkisi dondurulsun.”

TOPU BİRBİRLERİNE ATTILAR!

OBP mağduru Abdullah Güner’in yaptığı yazılı başvuruya kurumların verdiği cevaplar şöyle:

TBMM: “Tüm milletvekilleri, başvurudan haberdar edildi. Kanun değişikliği gerekir.”

MEB: “Özel okullarda, OBP usulsüzlüğüne dair bilgi ve belgelerinizi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirmeniz gerekiyor.”

ÖSYM: “Biz sadece belirlenen kanunlar çerçevesinde sınavları yapıyoruz. Yetkimiz sınırlı.”

YÖK: “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanunu’na göre ÖSYM’nin yaptığı sınav sonuçlarıyla YKS yerleştirmesi yapılır.”

Abdullah Güner

İNŞAATTA ÇALIŞIP OKUYORUM

Şanlıurfalı, devlet memuru baba ve ev kadını annenin üç çocuğundan ilki olan Abdullah Güner şöyle konuştu: “Babam, bizi okutabilmek için çiftçilik de yapıyor. Yatılı devlet okullarında, binbir zorlukla okudum. YKS’yi kazanıp ‘adalet’ için hukuk okumak isterken YKS’de yüz binlerce aday gibi adaletsizlik yaşadım. 3 yıldır azimle hazırlandığım sınavda, OBP mağduru oldum. İnşaatta çalışarak okuyorum. ”

“ZENGİNLERE İMTİYAZ TANINIYOR”

“YKS’de ‘parayı veren düdüğü çalar’ düzeni var. Özel okullar; devamsızlık, okula gelmeyen öğrencilerine şişirilmiş notlar veriyor. Okuldaki sınav sorularını öğrencilerine verip, OBP puanlarını arttırıyorlar. Benim gibi sınavlarda dirsek çürüten devlet okullarında okuyan, milyonlarca öğrencinin emeği çalınıyor. Devlet, zenginlere imtiyaz tanıyor. Yöneticiler hakkında da suç duyurusu yapacağım.”

“ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞIRIM”

“Davayı, sadece kendi istikbalim için değil OBP mağduru milyonlarca öğrencinin hakkı için açtım. İdare hukuku uzmanı avukatların desteği ve adayların haksızlığa karşı duyarlılığına ihtiyaç var. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nden olumlu sonuç çıkmazsa Anayasa Mahkemesi’ne dava açacağım.”