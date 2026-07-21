2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye'nin sınav şampiyonları da belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sonuçlara göre, Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde zirveyi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri paylaştı.

ÖSYM'nin yayımladığı sonuçlara göre 2026-YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) toplam 11 öğrenci birincilik elde etti. Şampiyonların okulları incelendiğinde ise en dikkat çeken başarıyı Kabataş Erkek Lisesi ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi gösterdi. Kabataş Erkek Lisesi 3, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 2 birincilik çıkardı.

TYT'de 5 öğrenci zirveyi paylaştı

TYT'de birincilik; Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İlker Uyanıker, Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu, Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencisi Miraç Koşar, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi Doğa Erdemir ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Şerif Efe Dartar arasında paylaşıldı.

AYT'de Kabataş ve Kartal damgası

AYT'nin sözel puan türünde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Coşkun, sayısal puan türünde Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Şerif Efe Dartar, eşit ağırlık puan türünde ise yine Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Tuğsem Bahar Türkiye birincisi oldu.

TYT'de de birincilik elde eden Şerif Efe Dartar, sayısal alanda da zirveye çıkarak 2026 YKS'nin en dikkat çeken başarı hikâyelerinden birine imza attı.

YDT'de 5 farklı dilde 5 şampiyon

Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise Almanca birincisi Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Eylül Uyar, Arapça birincisi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ammar Mahmud, Fransızca birincisi Açık Öğretim Lisesi öğrencisi Sena İlhan, İngilizce birincisi Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi Doğa Erdemir ve Rusça birincisi Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi öğrencisi Ela Demirel oldu.

2026 YKS sonuçlarıyla birlikte özellikle Kabataş Erkek Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, çıkardıkları Türkiye birincileriyle sınavın en başarılı okulları arasında öne çıktı.