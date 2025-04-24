Adana'da, felçli ve yatalak hastalara uyguladığı tedavi yöntemiyle tanınan ve 105 yaşında olmasına rağmen beden yaşının 38 olduğunu savunan yogacı Kazım Gürbüz, hayatını kaybetti. Yogi Kazım olarak tanınan Gürbüz’ün cenazesi yarın toprağa verilecek.

41 YAŞINDA FELÇ OLDU, AYAĞA KALTI

Yogi Kazım 41 yaşında geçirdiği trafik kazasında beli kırılarak felç oldu. Kendi üzerinde 63 farklı deney yaptığını söyleyen Kazım ayağa kalktı.

Kendi için 'yeniden doğdum' ifadesini kullanan Yogi Kazım "Bal, süs biberi ve zeytin"in hayat kurtardığını söyledi.

"130 YAŞINA KADAR YAŞAMAYA NİYETİM VAR"

95 yaşında Ayşe Arman'la yaptığı röportajda Yogi Kazım, "Hayat 65’te başlar. Bizler 130 yaşına kadar yaşayabiliriz. Benim böyle bir niyetim var. " demişti.

"BEN SİZİN GİBİ 'AÇIKHAVA CEZAEVLERİNDE' YAŞAMIYORUM"

Kazım şu ifadeleri kullanmıştı:

-Ben sizin gibi ‘açıkhava cezaevlerinde’ yaşamıyorum. Sizler her sabah, o penceresiz korkunç binalara giriyorsunuz. Gün boyu tepenizde klima üfürüyor. Temiz hava yok, güneş yok, hareket yok, öyle bilgisayarların önünde çakılıp kalıyorsunuz.

-Tabii ne oluyor? Bel bölgeniz kalınlaşıyor. Sadece yağlanmıyorsunuz, hayat enerjiniz eksiliyor, libidonuz düşüyor. Bense doğal takılıyorum. Sürekli hareket halindeyim. Kışın kayak, uzun yürüyüşler, yazın deniz ve suda ‘yoka’ yapıyorum. Sevdiklerimle birlikteyim, hep sosyalim, hep faalim…

KENDİ SİSTEMİYLE TEDAVİ EDİYORDU

Kendi sistemi Yogi Kazım (YOKA) ile bugüne kadar felçlilerden MS hastalarına, omurilik problemlerinden kas problemlerine birçok kişiye ders verdi, rehberlik yaptı. 1968'de Suudi Arabistan Kralı İbn-i Suud, 1984 yılında Fildişi Sahilleri Cumhurbaşkanı Felix Houphouet ve tedavi ettiği birçok ünlü kişinin kendisine inanılmaz imkanlar sağladığını kaydeden Gürbüz, 105 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜM HABERİNİ OĞLU DUYURDU

Yogi Kazım olarak tanınan Kazım Gürbüz’ün ölüm haberini oğlu Zeki Ruşen Gürbüz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Gürbüz’ün cenazesi yarın öğle namazının ardından Adana’daki Şahinağa Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.