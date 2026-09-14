Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun’un sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki sanatçı, 30 Ağustos’ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 1 Eylül’de durumu kritikleşen Olgun yoğun bakıma alındı. Eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının son durumunu ve tedavi sürecinde yaşananları kamuoyuyla paylaştı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi şarkılarıyla tanınan Soner Olgun, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

Özlem Koldaş, 30 Ağustos’ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan Olgun’un 1 Eylül’de kritik durumu nedeniyle yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Sanatçının bilincinin açık olduğunu belirten Koldaş, kızının da babasını görebilmesine izin verildiğini söyledi. Olgun’un kızına ilk olarak “Beni buradan çıkarın” dediğini aktardı.

YOĞUN BAKIMDAN NORMAL ODAYA GEÇTİ

Koldaş’ın açıklamasına göre Soner Olgun, kendi isteği, doktorlarının değerlendirmesi ve kızlarının imzasıyla yoğun bakımdan normal odaya geçirildi.

Ancak iki gün sonra sanatçının bir başka isteği oldu. Olgun’un bu talebi ailesi tarafından yerine getirildi ve sanatçı evine götürüldü.

“DURUMU ÇOK KRİTİK”

Soner Olgun’un evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulların oluşturulduğunu belirten Koldaş, sanatçının 24 saat hemşire gözetiminde olduğunu söyledi. Kendisi de Olgun’un yanında bulunan Koldaş, sevdikleri ve ailesinin de bu süreçte sanatçının yanında olduğunu ifade etti.

Ziyaretlerin ise Olgun’u yormamak amacıyla sınırlı tutulduğu belirtildi.

Koldaş, Soner Olgun’un sağlık durumunun çok kritik olduğunu vurgulayarak sevenlerinden sanatçıyı dualarından ve güzel dileklerinden eksik etmemelerini istedi.

Özlem Koldaş, bu süreçte kendileri için en önemli şeyin Olgun’un huzuru, konforu ve sevdiklerinin yanında olması olduğunu belirtti.





İşte açıklamanın tamamı:



'' Soner’i merak eden, arayan, soran ve güzel dileklerini ileten o kadar çok insan var ki… Hepinize tek tek cevap veremediğim için buradan küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Soner Bey bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

30 Ağustos günü yüksek ateş nedeniyle kendisini hastaneye kaldırdık. 1 Eylül salı günü kritik durumu nedeniyle yoğun bakıma alındı. Bilinci açık olduğu için kızının kendisini görmesine izin verildi. Kızına ilk söylediği şey ise “Beni buradan çıkarın” oldu. Kendi isteği, doktorlarının değerlendirmesi ve kızlarının imzasıyla yoğun bakımdan normal odaya geçişini sağladık.

İki gün sonra ise tek bir isteği vardı:

“Beni evime götürün.”

Onun bu isteğini de yerine getirebildik. Çok şükür.

Evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulları oluşturduk. 24 saat yanında hemşiresi var; ben de başındayım. Sevdikleri ve ailesi yanında. Kendisini yormamak adına ziyaretleri çok sınırlı tutuyoruz.

Şu anda kendi evinde…

Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında.

Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli.

Evet, durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi.

Sizlerden de tek ricamız, Soner’i dualarınızdan ve güzel dileklerinizden eksik etmemeniz.

Arayan, soran, mesaj atan, sevgisini ve güzel enerjisini gönderen herkese onun ve ailemiz adına yürekten teşekkür ederim.

Şimdilik en çok ihtiyacımız olan şey;

biraz huzur, çokça sevgi ve dua…''