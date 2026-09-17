Bir döneme şarkılarıyla damga vuran 57 yaşındaki Nev’in tedavi gördüğü hastaneden yeni haber geldi. Bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan şarkıcının solunum cihazından ayrıldığı açıklandı.
3 EYLÜL’DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Nev, 3 Eylül’de bilinç kaybı nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine götürülmüştü.
Hastaneden yapılan açıklamada, ilk müdahalenin ardından entübe edilen şarkıcıya gerekli tetkik ve tedavilerin uygulandığı belirtilmişti. Yapılan değerlendirmelerde çoklu organ yetmezliği tespit edilen Nev, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI
Ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili beklenen gelişme ise menajeri İlker Ercan’dan geldi.
Ercan, Nev’in solunum cihazından ayrıldığını belirterek doktorlarından aldığı bilginin olumlu olduğunu söyledi.
“İKİ GÜN SONRA NORMAL ODAYA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ”
Nev’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan İlker Ercan, “Solunum cihazından ayrıldı. Doktorlarından aldığım bilgiye göre iyileşme eğiliminde. İki gün sonra yoğun bakımdan normal odaya çıkmasını bekliyoruz” dedi.
Şarkıcının tedavisi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor.