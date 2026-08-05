Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Cansever'den sevenlerini sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cansever, tedavisinin devam ettiğini ancak sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini açıkladı. Ünlü sanatçı, yaşadığı zorlu süreçte kendisine destek olan hayranlarına teşekkür etti.

ZORLU TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kemoterapi süreçlerinin ardından ilik nakli olan Cansever'in sağlık durumunun enfeksiyon nedeniyle olumsuz etkilendiği belirtildi. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden sanatçıdan yeni haber geldi. Tedavisinin doktor kontrolünde sürdüğü ve sevenlerinden dua beklediği ifade edildi.

"SÜREKLİ SERUM, ANTİBİYOTİK VE İLAÇ ALIYORUM"

Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Cansever, sağlık durumunun henüz tamamen normale dönmediğini belirtti. Ünlü sanatçı paylaşımında, "Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serumlar, antibiyotikler, ilaçlar alıyorum. Sürekli yatıyorum. Tansiyon düşük, sürekli ateşim çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Cansever, sevenlerinden dua istediğini belirterek, bu zorlu dönemin de geçeceğine inandığını söyledi.

SEVENLERİNDEN DESTEK YAĞDI

Cansever'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve geçmiş olsun mesajı aldı. Hayranları, sanatçının bir an önce sağlığına kavuşarak yeniden sahnelere dönmesi için destek mesajları gönderdi.

Sağlık durumunu yakından takip eden sevenleri, Cansever'den gelecek yeni güzel haberleri bekliyor.