Olay, 8 Ekim’de Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı Kardeşler Apartmanı’nda meydana geldi. Binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarılan Gülce Dora Turhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızın babası Furkan Turhan, annesi Sevgi Turhan ve ağabeyi Harun Bora Turhan da enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

11 GÜN SONRA DEFNEDİLDİ

Annesinin yoğun bakımda tedavi görmesi nedeniyle 11 gündür defnedilemeyen Gülce Dora Turhan’ın cenazesi, gasilhaneden alınarak Mimar Sinan Camii’ne getirildi. Küçük kız için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

ANNE KIZININ TABUTUNA SARILDI

Cenaze törenine İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay ile ailenin yakınları ve akrabaları katıldı. Baba Furkan Turhan, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Hastanedeki tedavisi devam eden anne Sevgi Turhan ise cenazeye ambulansla getirildi. Sedye ile kızının tabutunun başına götürülen anne, tabuta sarılarak ağladı.

Maltepe Müftüsü Hasan Küçük’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Gülce Dora Turhan’ın cenazesi, Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi.