İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanan ve çok sayıda kronik hastalığı olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hastaneden yeniden cezaevine gönderilmesi eleştirilere neden olurken avukatı tahliye için bir kez daha başvuru yaptıklarını açıkladı. Polat'ın sağlık gerekçesiyle kararı doktorlardan oluşan bir kurul verecek.

BİR HAFTADA ÜÇ KEZ HASTANEDE

Polat cezaevinde kaldığı süre boyunca kötüleşerek üç kez hastaneye kaldırıldı. Avukatı bir kez daha tahliyesi için başvuru yaptıklarını duyurdu.

"SON DERECE TEHLİKELİ"

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, "Mahir Bey, bir haftalık süreçte üç kez hastaneye başvurmak zorunda kaldı Mahir Bey. Bu durum tek başına cezaevi koşullarında kalmasının Mahir Bey bakımından son derece tehlikeli olduğu ve yaşamını tehlikeye attığını açıkça gösteriyor" dedi.

"HASTANEYE SEVK EDİLMELİ"

Erdem, "Bayram tatili beklenmeden, sağlık koşulları daha kötüye gitmeden bir an evvel tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi gerekiyor" çağrısını yaptı.

Mahir Polat daha önce de tiroit kanseri atlattı. Düzenli kanser taramaları yaptırmak zorunda, uyku apnesi olduğu için cihazla uyuyor. Hipertansiyon ve şeker hastalıkları da bulunuyor. Kalp rahatsızlığı bulunan Polat'ın kalbinde de 6 stent bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş anjiyo sonrasında yeniden cezaevine gönderilen Mahir Polat için tutuksuz yargılama çağrısında bulundu. Yavaş, "Yargılamaların adil olması kadar insani olması da önemlidir. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat'ın yaşadığı sağlık sorunları ortadadır. Bu şartlar altında Mahir Polat'ın tutuksuz yargılanması hem insani bir gereklilik hem de sorumluluk makamında olan herkes için vicdani bir yükümlülüktür" dedi.

TTB'DEN POLAT ÇAĞRISI

Türk Tabipler Birliği de Mahir Polat'ın tutuksuz yargılanmasını istedi. Durumunun cezaevi koşullarına uygun olmadığı belirtildi.

Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman da "MS hastası Tayfun'a hastane sevki sırasında eziyet ettiler, herkes gördü. Şimdi bir sürü kronik hastalığı olan Mahir'e aynı eziyeti reva görüyorlar. Herkes görüyor. Henüz kimse yargılanmadı. Tayfun gibi haksız yere tutuklu olduğunu cümle alemin bildiği Mahir'i yoğun bakım odasından aldılar, Silivri Cezaevi'ne gönderdiler." dedi.

Meriç Kahraman şunları kaydetti:

Birileri çıkıyor ve 'Türkiye bir hukuk devletidir, yargı bağımsızdır' diyor. Kim inanıyorsa artık... Bizim gibi herkes görüyor zulmünüzü. Niyetinizi de biliyoruz. Ölümden öte köy yok ama ölmeyeceğiz. Acımızı içimize atmayacağız.

POLAT İÇİN HEYET TOPLANACAK

Polat'ın sağlık gerekçesiyle kararı doktorlardan oluşan bir kurul verecek. Polat hakkındaki heyet görüşü 'cezaevinde kalamaz' şeklinde olursa tahliye edilecek.