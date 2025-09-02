Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama ile kent genelinde hissedilen yoğun duman ve is kokusunun nedeni belli oldu.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde ilimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle ilimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup, ilimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır.